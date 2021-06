Regreso a clases presenciales en Durango será hasta el 14 de junio

El gobierno de Durango informa que la Secretaría de Educación y el propio gobernador en coordinación con los líderes sindicales de las secciones 12, 35 y 44 del SNTE y la Secretaría de Salud determinaron que hay condiciones para poder iniciar el regreso a clases presenciales con un protocolo preventivo para poder atender a los alumnos que requieren asesoría académica en los 14 municipios donde se iniciara este proceso el próximo día 14 de junio.

Por su parte las sociedades de padres de familia de estos 100 planteles que iniciaran el regreso a clases también se manifestaron a favor siempre y cuando las instalaciones como los insumos de higiene estén disponibles para tal efecto ellos están en la disposición de regresar a los planteles.

Características del regreso presencial seguro: a) Voluntario (Personal no institucional). Es importante llegar al acuerdo voluntario de la comunidad escolar: Madres y padres de familia, personal educativo (institucional) y estudiantes. b) Contexto de cada escuela (semáforo): Para decidir la asistencia (gradual, escalonada, mixta y cautelosa). c) Participación de gobiernos estatales, municipales, madres y padres de familia: Primera Intervención: Reactivar los Comités Participativos de Salud Escolar. d) Aplicación de protocolos y filtros de corresponsabilidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes: Casa: Carta compromiso de corresponsabilidad y verificación de no síntomas. Entrada de la escuela: para prevenir contagios (Termómetro, cubre bocas, gel, lavado de manos) y salón de clases: refuerzo del filtro en la entrada de la escuela (entrega de carta compromiso, lavado de manos frecuente).

Se organiza una figura que son los comités de participativos de salud que tendrán que implementar una serie de acciones para que esto tenga un resultado destacando la Relación escuela-centro de salud local, sanitización y limpieza y tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela, salón de clases. Garantizar acceso a jabón y agua. Cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Cubrebocas o pañuelo obligatorio. Sana distancia. Maximizar el uso de espacios abiertos. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones. Detección temprana. Apoyo socio emocional para docentes y estudiantes.

Los 14 municipios que fueron seleccionados para este regreso a clases dual son Canelas, Coneto de Comonfort, General Simón Bolívar, Guanaceví, Hidalgo, Indé, Mezquital, Nazas, Otáez, San Bernardo, San Juan de Guadalupe, Súchil, San Pedro Del Gallo y Tepehuanes.

El inicio de clases presenciales sea de manera gradual: escuelas multigrado, rurales, baja matrícula, dual (modelo híbrido), asistencia a alumnos sin conectividad que requiera en el regreso presencial. Asistencia alternada: lunes y miércoles asistirá una parte del grupo, martes y jueves la otra parte. Los viernes se destinarán para reforzar conocimientos a estudiantes que lo requieran.

Por Ignacio Mendívil