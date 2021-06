Regreso a clases SEP: Estados que NO vuelven a las escuelas y que SÍ este 7 de junio | MAPA

Las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Presidente de la República son que este l unes 7 de junio se de el regreso a clases presenciales , pero hay estados que no volverán a las escuelas, mientras que otros sí lo harán siguiendo los protocolos de sanidad para evitar contagios.

La SEP ha explicado que el regreso a clases presenciales es voluntario, atendiendo todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, y siempre que se consulte y acuerde con toda la comunidad escolar de cada plantel, por lo que no existe imposición por parte de ninguna autoridad.

El mapa del semáforo de riesgo epidémico se ha modificado, y del 7 al 20 de junio hay 19 estados en verde, 9 en amarillo y 4 en naranja, mientras que ninguna entidad de la República Mexicana se encuentra en color rojo.

Estados que sí regresan este 7 de junio

Para el próximo lunes 7 de junio en Ciudad de México, Aguascalientes y San Luis Potosí se llevará a cabo el retorno a las aulas ; mientras que en Sonora Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia declaró que entre el 7 y el 15 de junio 50 planteles retomarán las actividades presenciales, pero sin alumnos.

Por su parte, Nayarit ya había retomado las clases presenciales, pero tuvieron que cerrar sus planteles tras retroceder a color amarillo en el Semáforo de Alerta Epidemiológica. Ahora que la entidad ya regresó a verde se espera la decisión de las autoridades estatales.

Ciudad de México

San Luis Potosí

Aguascalientes

En los casos de Colima, Jalisco, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Guanajuato y Durango ya han retomado las clases presenciales, en algunos casos de forma parcial mediante el Plan Piloto de Regreso a las Escuelas o en todo el territorio.

Estados que no regresan a las aulas

Por otro lado, los estados que no consideraron volver a las aulas son el Estado de México, cuyo regreso está programado para el 14 de junio. Mientras que Morelos lo hará hasta el próximo 22 de junio.

Por su parte, algunos estados como Baja California, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala aún no llegan a un acuerdo conforme al regreso a clases, por lo que no hay fecha definida, debido a que no consideran que existan las condiciones de seguridad para garantizar el regreso.

Por su parte, Puebla, Hidalgo y Yucatán han dado a conocer que se considera volver a las aulas para el mes de agosto. Mientras que las autoridades de Chihuahua informaron que lo hará hasta el próximo ciclo escolar. Recordemos que según el calendario de la SEP , el ciclo escolar 2020-2021 terminará el próximo 9 de julio.

Finalmente, Campeche, al igual que Nayarit, ya había retomado las actividades presenciales en las escuelas, pero estas fueron suspendidas tras retroceder en el color del semáforo epidemiológico a naranja, color en el que el estado se quedó en el mapa, por lo que no se considera regresar a las aulas.

