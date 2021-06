Comienzan a operar unidades a gas natural de la nueva flota de Mi Transporte

Un total de 50 autobuses de la marca King Long, pertenecientes a la nueva flota que fue sometida a revista mecánica el pasado 12 de mayo en el Estadio Akron, comenzaron a circular, luego de completar todos los trámites para ello, a través de la ruta C125-V2 (antes 186) que parte de la Central Vieja de Autobuses rumbo a La Noria en Tlajomulco.

Estas unidades, operadas a gas natural, pertenecen a las 166 que llegaron desde China a través del Puerto de Manzanillo, de esta marca con sede en Shanghai, y forman parte del programa de Renovación de Flota de Mi Transporte realizado en conjunto entre transportistas y Gobierno del Estado, que incluirá un total de 1060 unidades de distintas armadoras entregadas desde hace unos meses y que concluirá en agosto.

Estos autobuses son unidades de 12 metros (para 99 pasajeros) y 10.5 metros (para 75 pasajeros), las cuales circularán por las avenidas López Mateos, Mariano Otero y Washington.

Estas unidades cumplen con las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas en el estado, están adaptadas para incluir el sistema de recaudo de la tarjeta Mi Movilidad, cuentan con información de lectura braille, piso podotáctil, y tres cámaras interiores y dos exteriores de seguridad, así como un sistema de desinfección por medio de luz herbicida y aspersión que será utilizado al llegar a sus bases. Algunas además incluyen portabicicletas en la parte frontal.

Las unidades incluyen además tres letreros electrónicos de ruta (uno frontal y dos laterales), una zona preferente para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad, así como rampa para acceso de silla de ruedas.

Otras especificaciones con las que cuentan son controladores de exceso de velocidad, martillos de seguridad, extintores, asideras, mamparas de acrílico para protección del operador, parlante interior y exterior para el chófer, sistema de reacción y sistema de telemetría integrado para realizar monitoreo de las unidades en tiempo real 24/7.

Todos estos modelos cuentan también con transmisión automática y suspensión neumática para darles más comodidad a los usuarios. Por otro lado, los modelos de 12 metros cuentan con aire acondicionado y con pantallas interiores.

Para Richard Rivera Torres, operador de una de estas unidades, es notoria la diferencia, desde en la comodidad en su asiento hasta las facilidades al conducir, como por ejemplo el hecho de que la unidad no tiene tantos puntos ciegos pues los retrovisores abarcan todo de punta a cabeza. Además está la belleza de estos camiones, por lo que pide a los usuarios de la ruta cuidarlos y no dañarlos: “que los cuiden, no sé cómo se le puede decir a ese gente que los raya y no los cuidan; hace poquito vi un letrero que decía: ve y raya tu casa para que veas como se ve, ésta es mi casa, aquí como, aquí vivo los 365 días del año”, declaró.

Por; Mayeli Mariscal

GDM