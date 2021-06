Exhiben más terrazas del Zócalo con tarifas excesivas; VIDEO se viraliza en TikTok

Luego que hace solo una semana se dieran a conocer en redes sociales las denuncias ciudadanas debido a cobros excesivos y malas prácticas en los establecimientos ubicados en torno a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, este viernes se viralizó en redes sociales el video de una tiktoker que hace referencia a este tipo de “robo o estafa”.

En Twitter, la usuaria @DianaC_B publicó una grabación en donde se puede ver a la tiktoker Paulina del Campo quejarse de los elevados precios que se cobran en las terrazas que se encuentran en torno al Zócalo de la CDMX y puso en evidencia el hecho que bares y restaurantes que cuentan con terraza buscan aprovecharse de los clientes al cobrarles más solo por su ubicación.

En el video la joven es abordada por un hombre que la invita a consumir en uno de los restaurantes que cuenta con terraza: “Te dicen que tienen la mejor vista hacia el Zócalo, según ellos te dicen que las comidas están desde 95 hasta 45 pesos y que la vista es desde la terraza del quinto piso,” se escucha decir a la joven, quien finalmente decide subir al establecimiento junto con su acompañante.

En video invita a la gente a “no caer” en este tipo de abusos

Una vez en el interior del restaurante, la tiktoker aseguró: “Decidimos mejor no comer porque lo más barato eran unos nachos de 295 pesos y al llegar la cuenta fueron 660 pesos por unos tarros de cerveza y un refresco,” explica en la grabación mientras muestra las bebidas que consumieron.

“Aparte que te dicen ya hasta el final que no tienen terminal, ¿cómo un lugar como este no tiene terminal? Obviamente es para evadir impuestos, ojalá y este TikTok y otros más lleguen a más gente para que no caiga,” concluye. Otro usuario de redes sociales también compartió en su cuenta personal de Twitter una fotografía de la comanda de uno de los establecimiento que hay en torno al Zócalo capitalino y al cual acudió

“Restaurantes del Centro de la CDMX a los que uno no debe ir jamás...”, se lee en la publicación. En la comanda que el internauta expone se aprecia una cuenta final de mil 540 pesos luego de haber consumido tres hamburguesas y cinco refrescos. Las inconformidades por este tipo de abusos se han vuelto constantes en redes sociales, al igual que las denuncias de los consumidores.

Tan solo la semana pasada otra usuaria denunció mediante otro video haber sido víctima de una estafa en un restaurante localizado en la calle Monte de Piedad Número 11, a un costado del Zócalo capitalino. El lugar, ubicado en un segundo piso, cuenta con terraza y una vista privilegiada explicó, por lo que decidió acudir con su acompañante. Sin embargo, luego de pasar una mala experiencia en el lugar les llegó una cuenta de más de mil pesos, con cobros excesivos, por lo cual decidieron dar a conocer su historia en redes sociales.

