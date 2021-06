Alertan por ESTAFADORES que se hacen pasar por MUJERES; se desnudan y chantajean | VIDEO

En redes sociales se ha viralizo un video donde se observa como un grupo de estafadores de origen chino que se hacen pasar por mujeres para lograr estafar a hombres inocentes que solamente desean ver chicas atractivas sin ropa.

¿Cómo funcionan estos estafadores?

De acuerdo con un video de RT, este grupo de delincuentes finge ser mujeres sumamente atractivas para atraer hombres en las redes sociales, chatear con ellos y posteriormente sacarles grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, todo esto se realiza con disfraces y filtros que los hacen lucir como mujeres aunque en realidad son hombres.

Por su parte, la policía China ha advertido a los usuarios masculinos que no crean en las mujeres atractivas que se quitan la ropa y no den sus datos y no les manden dinero, pues no son chicas reales y sus cuerpos semi desnudos son una total y completa farsa.

Amenazan con pasar los videos a familiares

Además, este grupo de delincuentes graba los videos donde los hombres estafados aparecen observando a las falsas mujeres para poder chantajearlos y amenazar con mostrar este contenido a sus familiares, amigos o hasta en el trabajo.

Hasta el momento, la policía china ha mencionado que buscan a sus víctimas en redes sociales, sobre todo hombres mayores, ya que pueden caer más rápido en este tipo de trucos.

A su vez, las autoridades han mencionado que este grupo de estafadores se aprovecha de la falta de mujeres en el país para poder capturar a sus víctimas masculinas con más facilidad, puesto que muchos hombres son solteros en el país debido a la Ley que prohibía tener hijas hace algunos años.

