Seguridad, la prioridad en Tlaxcala, señala Lorena Cuéllar

Lorena Cuéllar, gobernadora electa de Tlaxcala, busca transformar a la entidad con su proyecto de gobierno. En especial, habla de tres grandes temas: seguridad, salud y desarrollo económico.

En el primero, anuncia que invertirán, como nunca, en la más alta tecnología y se coordinarán con la Guardia Nacional y el Ejército para blindar al estado.

Aunado a la seguridad, plantea que los programas en salud y desarrollo económico se plasmen como una realidad, para lo cual busca involucrar a los ciudadanos, y lograr que Tlaxcala sea ejemplo nacional.

En entrevista con Manuel Zamacona, para Heraldo Media Group, se congratuló por el nivel de participación ciudadana en la elección, al ser la más alta en todo el país, y agradeció a los tlaxcaltecas porque salieron a defender la democracia.

Se ha convertido en la candidata más votada de la entidad

Así es, y también Tlaxcala dio un ejemplo enorme porque hubo muchísima participación, cerca de 65 por ciento, y fue donde hubo mayor participación de la ciudadanía y nos colocó en el primer lugar nacional, y eso nos da mucho gusto.

¿Cómo ha visto la paridad de género?

Siempre ha sido mucho más difícil hacer política para una mujer. Ya llevo muchos años en la política, pero me tocó ser diputada únicamente con hombres y yo la única mujer; me tocó luchar mucho para ser presidenta municipal y también eran 19 competidores y yo la única mujer, y así han pasada muchas etapas en la vida que han sido complicadas, porque la política no la conciben tanto como para que una mujer pueda estar en ella.

Me tocó como senadora impulsar la ley para que muchas mujeres hoy puedan ser diputadas, gobernadoras, presidentas municipales y que realmente exista la equidad de género, y hoy es una realidad, y ver que hay tantas mujeres gobernadoras que salimos electas, mujeres presidentas municipales, diputadas y eso va a dar un giro a la forma de gobernar, porque hoy se nos va a dar la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas, que somos buenas administradoras y que también nos gusta hacer política.

¿Cuál es el estado que guarda Tlaxcala?

Tenemos que llegar a transformar en el tema de seguridad, de la salud y en el desarrollo económico; son tres grandes temas que hoy requiere Tlaxcala que trabajemos mucho, sobre todo que la ciudadanía participe.

Es un estado muy participativo en la política; toda la gente está inmiscuida en la política y eso hace que, en mi caso, y más ahora con esta responsabilidad, con esta alta votación que nos dieron, pues, de cumplir con las expectativas, de que todas esas propuestas que hicimos en campaña, de todo lo que vamos a hacer en el tema de salud, seguridad y desarrollo económico se plasmen como una realidad, y eso es lo que vamos a ir a hacer, trabajar muy fuerte con los ciudadanos y lograr que Tlaxcala sea ejemplo nacional.

La gente anhela seguridad, ¿cómo empezar en este tema?

Vamos a invertir, como nunca, en la más alta tecnología; vamos a coordinarnos con la Guardia Nacional, con el Ejército, para que toda esa tecnología en que se va a invertir realmente se trabaje en coordinación con todas las instituciones de seguridad que hay en el estado y que podamos blindar a la entidad.

Tlaxcala es muy pequeño, pero colinda con estados que nos mandan, de alguna manera, algunos problemas. Por eso tenemos que blindarnos y tener coordinación con gobernadores de zonas colindantes.

¿Maravillas turísticas?

Hay que ir, no es lo mismo escucharlo que vivirlo. Pronto tendremos, en octubre, la feria de Tlaxcala ya de forma presencial y queremos darle un giro, en donde hoy prácticamente nuestros indígenas que ya son muy pocos que hablan lenguas como el náhuatl, el otomí, que traen tradiciones muy hermosas.

Queremos darle a esa feria de manera vivencial, que los turistas puedan conocer nuestras tradiciones, nuestra gastronomía hecha por manos de hombres y mujeres indígenas, y que finalmente es darle esa gran importancia que tienen para que no perdamos esa identidad, esas tradiciones y que los restaurantes puedan servir comida prehispánica, del campo a la mesa, y donde nuestras mujeres y hombres preparan ricos platillos tlaxcaltecas.

Hablé con la secretaria Alejandra Frausto [secretaria de Cultura federal] hace unos días y comentábamos que va a estar Tlaxcala en el espacio de Los Pinos, una semana, donde vamos a traer artesanías, tradiciones, música. Queremos que Tlaxcala vaya a muchos rincones del país y podamos redireccionar para que el turismo llegue a Tlaxcala.

¿Cuál es el mensaje para los ciudadanos?

Agradecerles a todos porque fueron a defendernos en las urnas, fue una elección difícil, el día de la elección fue muy complejo para todos, vivimos situaciones muy complicadas y la ciudadanía salió no solamente a votar, sino a cuidar la democracia. Le digo a todos los tlaxcaltecas y a todos los que no son de Tlaxcala, que el estado va a estar en buenas manos, que vamos a trabajar incansablemente, que se va a notar el trabajo que lleguemos a hacer y la gran transformación.

Es un estado pequeño, pero en años no se ha visto desarrollo, lamentablemente. Hoy lo vamos a ver, y en estos seis años de gobierno habré de entregar muy buenas cuentas, seré una buena gobernadora.

Redacción

PAL