Gobierno federal concluirá Presa El Zapotillo y garantizará agua para zona metropolitana, asegura Enrique Alfaro

El abasto de agua potable para la zona metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco, se resolverá y la obra de la Presa El Zapotillo debe terminarse y no quedar en el olvido porque ya hay una gran inversión además de que es la posibilidad para acceder al agua del Río Verde, dijo Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, al referirse a los acuerdos que estableció el Presidente Andrés Manuel López Obrador derivado de la reunión sostenida este lunes.

"El proyecto de la presa, la perspectiva del Gobierno federal tiene que avanzar, la altura de la cortina la decidirían las autoridades federales, no es un tema en el que nosotros tengamos objeción respecto a la posibilidad de que haya un ajuste en la altura de la cortina para acatar la resolución de la corte, nosotros lo que queremos es que le llegue agua del Río Verde a la ciudad de Guadalajara y a los Altos de Jalisco y si no se hace esa obra, pues no hay agua".

Alfaro Ramírez insistió que el acuerdo de distribución de agua que se logró con el gobierno de Guanajuato y que plantea 72 por ciento para Jalisco y 28 por ciento para la entidad vecina, sin importar la altura de la cortina, garantizará el abasto de agua en la zona metropolitana.



Como la Presa Calderón este año no alcanzó los niveles necesarios durante el temporal pasado para garantizar el agua potable en la zona metropolitana, también durante la reunión con el mandatario federal, se puso sobre la mesa una propuesta para evitar que se viva en la entidad la sequía que padeció en este año.

El próximo martes, cuando se tenga la reunión con miembros del gabinete federal y estatal se conocerán los detalles técnicos para avanzar en los proyectos y compromisos pactados, aunque el mandatario estatal insistió que la altura de la cortina en la Presa El Zapotillo será responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y no de la administración a su cargo.

"Hay que decirlo con todas sus letras, porque me parece que luego ahí hay un falso debate, hoy ni la Ciudad de Guadalajara ni los Altos de Jalisco están aprovechando el agua del Río Verde. Es muy curioso, es justo lo que genera que el debate sea complicado de llevar, dicen que no hay agua en el Río Verde y luego dicen que se van a inundar los pueblos; yo no voy a discutir sobre temas que no tengan soporte técnico, lo que les puedo decir con toda claridad es que el proyecto de la presa, la perspectiva del Gobierno Federal, tiene que avanzar".