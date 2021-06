Funes Mori eleva la competencia interna en la Selección Mexicana: "Tata" Martino

El llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana contrastó opiniones; sin embargo, para el técnico Gerardo Martino, la incorporación de un elemento como él, lo que hace es elevar la competencia interna en el ataque.

Días después de recibir sus papeles de nacionalización, el delantero del Monterrey recibió su convocatoria. Ante el proceso de recuperación de Raúl Jiménez y la ausencia de Javier Hernández en los llamados, El Tata pone la mira en su paisano.

“Es un futbolista que va a llevar la vara de la competitividad, hay muchos jugadores en ese puesto (ofensiva), algunos con más experiencia, otros más jóvenes que van a competir por un lugar. Me parece que la presencia de él jerarquiza la competencia”, indicó el estratega del conjunto Tricolor.

Esta situación propició críticas al tomar en cuenta a un futbolista que no nació en el país. Existen ex jugadores y técnicos que no comparten la idea de Martino, quien ve a Funes Mori concentrado en los entrenamientos, y acoplándose a una idea de juego.

“La Selección está siempre abierta al debate, al tener opiniones totalmente distintas, sea por este tema u otro, está el derecho a externar gusto o reprobación. No es algo nuevo o que esté incorrecto”, indicó.

Asimismo, a propósito de sus elementos en el ataque, mencionó que está confiado en contar con Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City, quien salió lesionado este fin de semana.

En el mismo tenor de las dudas, dijo que mañana se informará si Andrés Guardado, quien se lastimó en un entrenamiento, seguirá concentrado con el Tri o será baja rumbo a la Copa Oro.

Mañana, la Selección Mexicana se enfrenta a Panamá en el Nissan Stadium de Nashville, en Tennessee, como parte de sus dos juegos preparativos para encarar el certamen de la Concacaf. Uno de los retos para este encuentro, más allá de la cancha, está en el evitar el grito homofóbico de la afición azteca, el cual ya le costó una multa económica y una sanción de dos partidos a puerta cerrada a la Federación Mexicana de Futbol.

Por J. Alexis Hernández

DRV