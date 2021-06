Imponen multa de más de 44 mil pesos en Guadalajara a vecino ruidoso

Debido a la reincidencia y hacer caso omiso al llamado para que disminuyera el volumen y a mediar con los vecinos, un tapatío de la colonia Santa Eduwiges, recibió una multa equivalente a 44 mil 810 pesos.



En este caso, los vecinos ya habían reportado en varias ocasiones el alto volumen en el que la persona escuchaba música, y a pesar de los llamados por parte de elementos de la Comisaría de Guadalajara y posteriormente de elementos de la unidad itinerante de Justicia Cívica, el juez que acudió a la vivienda y que fue ignorado, a pesar de que sí se encontraban los habitantes en su interior, impuso esta sanción equivalente a 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización).



Ana Isabel Robles Jiménez, directora de Justicia Cívica de Guadalajara explicó que esta sanción es la primera que se impone para dar cumplimiento a lo estipulado en la ley Antirruido, vigente en la capital jalisciense, que estipula que no se deben rebasar los 55 decibeles y que busca una mejor convivencia entre vecinos.



"Tiene 10 días para acudir de manera voluntaria a pagar, de lo contrario se tendrá que aplicar lo que dice el reglamento de justicia cívica en el artículo 75, que es precisamente que ya se le finque un crédito fiscal, es decir, se vería reflejado este adeudo en el impuesto predial".



Y aunque no se plantea como una medida recaudatoria, a los propietarios de inmuebles, les recomendó que estén al pendiente de que sus inquilinos cumplan con las normas cívicas e incluso, la funcionario señaló que sería bueno que se incluya una cláusula en los contratos de arrendamiento para que se haga responsable al inquilino del pago de esta multa porque el inmueble quedará con el adeudo de este tipo de multas en caso de que la persona que en el momento habite la vivienda omita hacer el pago.



Durante este 2021 se han recibido cerca de 17 mil reportes de exceso de ruido; tan sólo entre el 21 y 27 de junio, se recibieron 375 mismos que fueron atendidos en su totalidad además de que en las últimas dos semanas se han entregado 54 apercibimientos a vecinos reincidentes que no han acatado esta norma de convivencia social.



"En este caso concreto, se fue una vez, se dejó citatorio ya por parte de juzgados, no se atendió al día siguiente y ahí estaban vecinas y vecinos quienes afirmaron la molestia sistemática que tenían ya de esta persona", explicó.



Así se procede en contra de los ruidosos

1. Luego de recibir el reporte ya sea vía telefónica, redes sociales o directamente con la Policía de Guadalajara, se acude al domicilio con un sonómetro para medir el número de decibeles.



2. Si estos exceden el límite permitido, se genera un apercibimiento para que disminuyan el nivel de ruido en un plazo máximo de 30 minutos; en caso de no hacerlo, se aplicará una multa que va de los dos mil 688 a los 44 mil 810 pesos.



3. El nivel que se tiene que pasar para recibir la sanción son los 55 decibeles.

Por: Mayeli Mariscal

