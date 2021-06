“No deben existir autodefensas”; la seguridad corresponde al Estado: AMLO

En México “no deben existir autodefensas” porque garantizar la seguridad de los ciudadanos corresponde al Estado, dijo este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ante el levantamiento en armas de grupos productores de aguacate en municipios de Michoacán para protegerse de las extorsiones del crimen.

Desde Palacio Nacional señaló que que no se resuelve nada con los también llamados “guardias blancas”, e incluso le da desconfianza cuando surgen grupos así porque “suele pasar” que se infiltran grupos delincuenciales.

“Mi opinión es de que no deben existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”, dijo desde Palacio Nacional.

AMLO desconoce información sobre el tema

El levantamiento de civiles armados, quienes rechazaron ser autodefensas o grupos del crimen, se registra en los municipios michoacanos de Salvador Escalante, Ario de Rosales, Taretan y Nuevo Urecho.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que hasta este viernes el gobierno federal no tenía “información sobre eso, no se trató en la mesa nacional (de seguridad), seguramente lo trataron en Michoacán”.

Sin embargo, llamó a los civiles a confiar en el Estado para garantizarles seguridad y paz, pues dijo que en esa entidad, como en Guanajuato, Zacatecas y en todo el país se está haciendo “un esfuerzo” para proteger a la población y combatir la delincuencia.

“No estoy de acuerdo. Lo mejor es que confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes porque, anteriormente, no había fronteras, no se sabía donde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, o para decirlo con más claridad era lo mismo, había contubernio. Y si me dicen que quieren pruebas, ahí está el caso de García Luna”, dijo.

Gobierno trabaja en la seguridad de Michoacán, declara AMLO

Expuso que el gobierno federal trabaja en la seguridad en Michoacán, y puso de ejemplo que hace poco en Nueva Italia se presentó conflicto debido a que una persona fue secuestrada, lo que provocó que las comunidades tomaron las vías del tren que va a Lázaro Cardenas y la carretera.

“Se habló con ellos, fue personalmente el comandante Bucio, comandante de la Guardia Nacional, a decirles que nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad, y que tuvieran confianza. Y ellos entraron en razón, aceptaron, se quitaron los bloqueos; y estamos cumpliendo y hay vigilancia, y lo vamos a seguir haciendo en todo Michoacán y en todo el país”, dijo.

Por último, resaltó que las guardias blancas, grupos paramilitares o autodefensas lo experimentaron en Colombia y lo trataron de implantar en México.

“En ese tiempo nosotros lo denunciamos, de que no era eso el camino a seguir porque eso se iba a salir de control, y había esa queja, incluso de los mismos grupos, decían: esos que andan ahí en autodefensas pertenecen a otra organización que se disfrazan como gente de pueblo que ya está harta de la violencia y que ellos van a defender. Entonces, eso ya no”, agregó.

