Querétaro destaca entre las 5 ciudades del Futuro de Latinoamérica

El municipio de Querétaro obtuvo el quinto lugar en el ranking “American Cities of the Future 2021/22” que recientemente dio a conocer el periódico británico The Financial Times, y con el que destaca el potencial económico, facilidad para hacer negocio, el capital humano, la conectividad, estilo de vida y rentabilidad de vivir en la capital del estado de Querétaro.

Elaborado por el área de inteligencia del Financial Times, el estudio evaluó a 210 ciudades de Latinoamérica, encontrando que entre varios aspectos, el municipio de Querétaro cuenta con políticas públicas que facilitan el emprendimiento y actividad empresarial, además de contar con la infraestructura para procurar la plusvalía y una buena calidad de vida para su población.

El Financial Times también asignó al municipio de Querétaro el noveno puesto en su listado de Grandes Ciudades del Futuro de todo el continente americano, así como el cuarto sitio en el top 10 de las Grandes Ciudades del Futuro en América con Mayor Potencial Económico.

Este ranking de Global Cities of de Future se publica cada dos años y analiza ciudades del mundo que son catalogadas como medianas o chicas, considerando sitios que tienen menos de dos millones de habitantes.

En el primer puesto se ubicó la Ciudad de México, seguida por Bógota, Colombia; en tercero, Sao Paulo, Brasil; y en la cuarta posición la ciudad de Santiago, Chile.

El reconocimiento al municipio de Querétaro es producto de la continuidad en políticas que en el afán de promover acciones de impacto en una mejor calidad de vida de su población, ha impulsado por ejemplo: la reducción de trámites y mejora regulatoria que favorece la apertura de cualquier negocio o empresa y la obra privada; o la inversión en obras públicas para mejorar la seguridad como fue la construcción del más moderno C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) de Latinoamérica; o las inversiones en infraestructura para favorecer la movilidad integral.

dhfm