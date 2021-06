Sandra Cuevas califica de “chisme vulgar” que Ricardo Monreal impulsara su candidatura

Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, calificó de “chisme vulgar” que su triunfo haya sido impulsado por algún político de Morena, principalmente, por el ex jefe delegacional y actual senador, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, la ganadora dijo que ese tipo de politiquería no le gustan, son absurdas y sin sentido.

“Absurdo que Morena me impulsó o me apoyó cuando lo que más he recibido de ellos son ataques mediáticos, principalmente, de quienes pretendían llevarse la demarcación”, apuntó.