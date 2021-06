Tercera ola de Covid-19 no será de la misma magnitud y gravedad: Dr. Alejandro Macías

El doctor Alejandro Macías, infectologo y excomisionado para la atención de la influenza, habló sobre diez entidades del país que registran alzas en los números de contagios de Covid-19 ¿Podría presentarse una tercera ola?

En entrevista para Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, el doctor explicó que parece evidente una tercera ola por las tendencias de los promedios de casos diarios de Covid-19, pero eso no indica que vaya a ser de la magnitud ni la gravedad de las anteriores, ya que las personas más vulnerables a enfermarse ya están vacunadas.

Dijo que se espera que se contengan los casos y que no aumente la gravedad de éstos ni de las hospitalizaciones como anteriormente se colapsaron los hospitales.

Añadió que la pandemia no afectó de la misma manera al país y que aproximadamente la mitad de la población ya se contagió de coronavirus, lo cual significa que hay una alta inmunidad en algunos grupos, pero no es igual en toda la república, ya que la pandemia no ha entrado pareja. Además, indicó que donde no entró fuerte, paradójicamente, ahora entrará fuerte, por lo que se tienen que seguir con las mismas medidas sanitarias como uso de cubrebocas, sana distancia, ventilación de los lugares cerrados, vacunarse en cuanto sea posible, entre otras.

Mencionó que el semáforo epidemiológico es muy arbitrario, por lo que se tendría que atender más a la cantidad de pruebas positivas, si en una región se realizan 10 pruebas y 2 o 3 resultan positivas, se tiene que mantener un cierre de actividades.

Señaló que no es justificable que se tengan vacunas anticovid almacenadas se tienen que utilizar y aplicar rápido. También dijo que las personas que ya tienen la primera dosis, no se preocupen por no tener la segunda, y si no les toca a tiempo, no pierden la primera, queda parcialmente desprotegido, pero al vacunarse cuando sea posible con la segunda y no hay problema.

Agregó que en toda la historia de la vacunación nunca se ha perdido una primera dosis por no tener la segunda a tiempo.

Aseguró que todas las vacunas son buenas y que hay unas mejores que otras, pero lo importante es que se apliquen las que se tienen y les toca.

atm