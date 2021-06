Otorga IMSS más de 3 mil Licencias a madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ha otorgado 3 mil 429 Licencias 140-Bis a 683 madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos asegurados a la institución, de junio de 2019 a la fecha, cuya finalidad es que acompañen a sus hijos en los periodos críticos del tratamiento cuando requieran hospitalización o reposo.

En la cuadragésima reunión entre autoridades del Seguro Social y mamás y papas de niños con cáncer, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, dio a conocer las licencias que se han entregado en el país.

López Aguilar indicó que las Licencias 140-Bis expedidas son las siguientes:

Aguascalientes, 22.

Baja California, 151.

Baja California Sur, 24.

Chihuahua, 167.

Chiapas, 2.

Coahuila, 150.

Colima, 26.

Ciudad de México Norte, 687.

Ciudad de México Sur, 619.

Durango, 12.

Guanajuato, 74.

Jalisco, 245.

Estado de México Poniente, 6.

Michoacán, 54.

Nayarit, 26.

Nuevo León, 494.

Oaxaca, 4.

Puebla, 102.

Querétaro, 27.

Sinaloa, 62.

San Luis Potosí, 74.

Sonora, 249.

Tabasco, 1.

Tamaulipas, 17.

Veracruz Norte, 13.

Veracruz Sur, 23.

Yucatán, 97.

Zacatecas, 1.

Dichas Licencias equivalen al pago del subsidio de 8.7 millones de pesos y 49 mil 661 días de permiso. Además, 403 mujeres y 290 hombres son beneficiarios.

El doctor explicó que se han validado 842 licencias de manera manual y 129 digitales durante este año.

Implementación de ONCOCREAN en Campeche

También indicó que es necesario gestionar la implementación de un Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Campeche, para atender a menores con leucemia y otros tipos de cáncer de menor complejidad.

En conjunto con el titular de la Oficina de Representación de Campeche, directivos del HGZ No. 1 y la titular de la División de Programas de Enfermería determinaron que se implementará un Centro de Referencia Estatal con capacidad mínima para cuatro camas y dos aislados.

Capacitación del personal

Mientras tanto, el coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, Óscar Reyes Miguel, mencionó que se capacitó de manera presencial del personal médico, de enfermería y trabajo social del Hospital General Regional (HGR) No. 1, No 2 y Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 1 localizadas en Querétaro. Además, la estrategia se prevé llevar al HGZ No. 1 y a la UMAA No. 1 de Oaxaca.

Seguimiento de pacientes y tratamientos

De acuerdo con el seguimiento al registro de pacientes y tratamientos, Reyes Miguel añadió que van 3 mil 544 pacientes, de los cuales 54 por ciento son pediátricos y 46 por ciento adultos, y reciben atención en 39 unidades médicas: 14 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y 25 de Segundo Nivel. En la última actualización se añadieron 172 pacientes.

Los acuerdos fueron dar seguimiento y presentación de los avances de la visita a la UMAE de Mérida, Yucatán.

La doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, presentará el proceso de implementación del sistema de avisos en la ya mencionada UMAE. Mientras que, el doctor López aguilar dará seguimiento a las áreas de oportunidad que se han detectado en el HGR No. 2 El Marques, en Querétaro, y en el HGZ No. 3 de Aguascalientes, realizará una visita de supervisión y presentará un informe con los avances.

De igual forma, el doctor dará seguimiento inmediato a los reportes de diversas situaciones en el Hospital de Chihuahua y se establecerá seguimiento a los reportes del HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, Veracruz.

atm