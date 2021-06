¿Por qué el PRI no quiere una alianza con Morena? Esta es la histórica razón

Tras los resultados de las elecciones del pasado domingo 6 de junio, en las cuales el partido oficialista Morena obtuvo 11 gubernaturas pero perdió cuatro alcaldías que gobernaba en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante la conferencia mañanera de este miércoles que, tomando en cuenta los resultados de los partidos aliados (PT y PVEM) con ello Morena contará con la mayoría simple en la siguiente legislatura, la cual es del 51%: ”se logra que se apruebe el presupuesto, que es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y es lo que más nos importa”, señaló.

El mandatario destacó que al no tener la mayoría calificada, tienen que hacer un acuerdo con otros partidos, y que es lo que les permitiría reformar la Constitución, lo que se interpretó como un claro guiño a la oposición, conformada por la alianza de partidos PRI-PAN-PRD. "Nosotros sin tener la mayoría calificada en esta legislatura, logramos reformas constitucionales porque hicimos acuerdos, como fue el caso del PRI para que las pensiones se elevaran a rango constitucional [...] Nosotros no buscamos tener la mayoría calificada siempre, solo en reformas constitucionales, en muy poquitas, porque las fundamentales ya las realizamos”, detalló López Obrador.

“Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional", aseguró el presidente un día antes. En la actual legislatura, la cual está a tres meses de concluir, Morena realizó se alió con el PT, PVEM y en algunos temas, el PRI apoyó al partido con sus votos.

Ante el gesto del presidente hacia los partidos de oposición, dejó ver que su partido podría buscar a legisladores, sobre todo del PRI, para impulsar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. En respuesta al mandatario, diversos actores políticos ya se manifestaron en contra de esta opción, entre ellos el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, quien durante una entrevista con Salvador García Soto, para el programa A la una de El Heraldo Radio, aseguró que se desperdiciaron tres años de diálogo entre el gobierno federal y la oposición, ya que durante esta primera mitad de sexenio el gobierno morenista no han tenido diálogo con ellos, por lo tanto aseguró se han desaprovechado acuerdos y consensos para el bien del país.

Coalición opositora descarta ir contra “el interés del país”

La coalición Va por México, descartó este miércoles formar una alianza con Morena en la Cámara de Diputados. FOTO: Cuartoscuro

La coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, declaró este miércoles en una conferencia conjunta de sus líderes que descarta formar una alianza con Morena en la Cámara de Diputados ya que no irán contra lo que n vaya a favor del interés del país, de acuerdo con las palabras que citó Marko Cortés, presidente nacional del PAN. Los líderes partidistas aseguraron que irán en conjunto en un bloque legislativo para frenar “los caprichos presidenciales”, y señalaron que no aportarán los votos de sus diputados para aprobar reformas constitucionales que atenten contra el interés nacional.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó que no habrá acuerdos en lo oscurito con el presidente Andrés Manuel López Obrador pero sí entablarán diálogos con el objetivo de construir consensos, por eso destacó que se presentarán en el congreso como una alianza fuerte y firme, lista para dialogar con todos los entes partidistas. Por su parte, el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, refirió que el esquema de mayorías calificadas no ocurrirá en la siguiente legislatura y advirtió que ninguno de sus legisladores va a negociar con Morena.

Hasta ahora el PRI apela al apoyo ciudadano otorgado con votos en las recientes elecciones, el motivo por el cual no se prestará a negociar con el partido oficialista, sin embargo si concretarán acuerdos y legislarán en favor del bienestar del país y de sus votantes, mientras que por parte de Morena, algunos apelan a una razón histórica, vinculada con principios partidistas y sociales, pro la que le presidente no debería pactar con la oposición, en particular con el PRI, partido al que vinculan con excesos, corrupción, desaseo, opacidad, inseguridad, saqueo y fraudes, males todos que dejaron en 80 años al país en estado convaleciente.

La "victoria" de la oposición en la CDMX

Para Alejandro Moreno Cárdenas, la pérdida de Morena en cuatro alcaldías capitalinas fue una victoria de la oposición en la Ciudad de México y reconoció que el crecimiento de la coalición Va por México se logró gracias al apoyo de la clase media, a la que ofrecieron una agenda sólida y robusta, destacó. Para el líder priista el mensaje de la sociedad fue claro y "hoy el gran perdedor de la elección es Morena”. Por su parte la coordinadora del PRI en San Lázaro, Dulce María Sauri, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca al dejar la sospecha de que puede "jalar" al PRI cuando quiera para aprobar reformas que requieren mayoría calificada.

La diputada calificó como una “bola ensalivada” la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible alianza entre representantes de los partidos Morena y del PRI para lograr una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y agregó que la invitación del presidente de la república es una sombra sobre el voto que logró el PRI para que negocien por separado del bloque opositor que construyó la ciudadanía para el Congreso.

“No son tiempos para hablar de mayorías calificadas”

Dulce María Sauri refirió que el hecho que el presidente quiera mantener un diálogo con el bloque opositor le parece muy conveniente. FOTO: Cuartoscuro

"El problema central es el momento y la forma cómo el presidente de la República habla de lo que hemos hecho no sólo Morena o los partidos opositores para alcanzar la mayoría calificada. La sombra de la sospecha va en el sentido de si al PRI lo podemos jalar cuando queramos y, ahí, el señor Presidente, con todo respeto, está muy equivocado", declaró este miércoles en entrevista antes de comenzar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.

La también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados explicó que las reformas constitucionales deben aprobarse con o sin el presidente del país y destacó que durante la actual Legislatura se han construido mayorías calificadas donde se han tocado 40 por ciento de los artículos constitucionales.

Dulce María Sauri aseguró que el problema del presidente Andrés Manuel López Obrador es la forma y los tiempos políticos, ya que no son para hablar de mayorías calificadas y aseguró que las reformas aprobadas hasta ahora, como la del artículo 4 constitucional respecto a las pensiones de adultos mayores, así como otras de gran relevancia como el tercero constitucional en materia de educación, han sido gracias a que ha habido acuerdos entre partidos políticos.

Por su parte, la diputada federal priista, Claudia Pastor aseguró que su partido va a ser un verdadero contrapeso no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en aquellos municipios o estados donde ese partido ganó en las urnas, expresó. La legisladora incluso destacó que en las pasadas elecciones los ciudadanos votaron contra Morena, lo que significa que deben rectificar donde se equivocaron.

Finalmente, para Dulce María Sauri el hecho que el presidente quiera mantener un diálogo con el bloque opositor le parece muy conveniente y aseguró que ojalá se dé, pues en la Legislatura que está por concluir dijo que nunca se dio y espera que se establezca el diálogo de manera conjunta con el resto de las fuerzas políticas. Declaró además que sería un gravísimo error de estrategia que el PRI acepte un diálogo con el gobierno federal por sí mismo y no como parte de una fuerza opositora.

MP