Íbamos a tener nuestra familia; señala pareja de víctima en accidente del Metro L12

Después de una noche de incertidumbre, encontraron a Nancy Lezama, José Luis Hernández Martínez y a otras 18 personas, pero fueron a halladas sin vida.

Tras recorrer diversos hospitales y marcar incontables ocasiones a LOCATEL, la confirmación que no esperaban llegó sombría.

Nancy había ido al cine con su hermana en Plaza Antenas. Después de la película se dirigía a su casa donde Enrique, su novio la iría a buscar.

Tenían planeado vivir juntos, tener hijos y ser felices pero una falla en la Línea 12 de Metro, trunco sus planes.

Enrique la encontró en la Coordinación Territorial Iztapalapa 6 de la Fiscalía de Investigación, en donde le confirmaron que perdió la vida en el colapso.

“Íbamos a tener nuestra familia. Yo quería estar con ella siempre. Ya teníamos nuestros planes. Me la quito Dios. Íbamos a vivir juntos y tener nuestros 3 hijos como siempre decía, nuestros niños”, comentó entre sollozos.

Algo parecido sufrió Luis Adrián, quien pidió que, más que una indemnización, las autoridades capitalinas corrijan las fallas que hay en toda la ciudad, porque el dinero no le devolverá a su padre.

Mi papá era el sustento de mi madre. Era el que prácticamente llevaba los gastos de casa, incluso, el tema del dinero no lo puedo tocar porque la verdad nadie va a devolverme a mi papá aunque me den 10 millones de pesos, quien me va a devolver a mi papá”, dijo.

Por: Jorge Almaquio García

dhfm