¿Cómo ha afectado la pandemia a la educación en México?

Según cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la cuarentena generó que aproximadamente 30 millones de alumnos, de todos los niveles educativos presenciales, dejaran de asistir a clases.

Por otro lado, la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), informa que en México hay 18.3 millones de hogares que disponen de Internet mediante conexión fija o móvil, cantidad que representa el 52.9% del total nacional. Siendo que el 73.1% de la población urbana cuentan con dicho servicio a diferencia de la población rural, donde tan solo el 40.6% tiene acceso al mismo.

Analizando los números, podemos darnos cuenta que la educación en México no estaba lista para dar un salto a la virtualidad, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria, las competencias tecnológicas en alumnos y maestros, ni los contenidos adaptados para dicha modalidad. Sin embargo, con todas esas limitantes, se llevó a cabo. Evidentemente la prioridad era salvar vidas y minimizar los contagios, pero la transformación de la educación nos catapultó a una realidad innegable: la gran brecha de desigualdad que existe en México, y me atrevería decir, en el mundo.

La gran pregunta es qué va pasar ahora; cómo se va a compensar a tantas y tantos alumnos que perdieron un año de formación por no contar con los recursos necesarios, siendo que la educación es gratuita en México; cómo evitar que la brecha de desigualdad aumente para ellas y ellos; cómo lograr que aprendan y a su vez desarrollen las habilidades socioemocionales que desarrollarían en la escuela.

Estamos ante una oportunidad de innovación histórica, donde metodologías, aplicaciones y herramientas se pueden aprovechar al máximo, de la mano de la creatividad al servicio de las personas. Donde nos debemos atrever a buscar nuevos caminos y co-crear con diferentes organizaciones, instituciones y comunidades, de manera que, el proceso mismo eduque y genere participación y protagonismo entre los y las estudiantes.

En América Solidaria sabemos que la voz de las niñas y los niños cuenta, que las y los adolescentes tienen su propia perspectiva y son capaces de generar soluciones a las problemáticas que les afectan. Por eso, más allá de querer llegar con soluciones armadas desde una perspectiva adultocentrista, queremos escucharles; saber cómo aprenden mejor, qué herramientas les funcionan, cómo se han adaptado a estos cambios, y sobre todo, cómo se sienten.

Sabemos que los espacios para educar se pueden generar en todos los medios y comunidades, a través de metodologías validadas en diferentes contextos y adaptadas a las realidades diversas que se viven dentro del territorio. Lo hemos hecho a lo largo de 17 años en el continente, y por lo tanto, buscamos llegar a las comunidades más vulnerables y más afectadas por la pandemia, para que desde ahí, podamos ver cómo las y los niños, las y los adolescentes, se vuelven protagonistas de la transformación de su propia realidad.

