Tamaulipas no está en crisis, asegura Gerardo Peña

El diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, habló sobre el caso del gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien tiene una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En entrevista para Heraldo Televisión en el programa 'Nuestra Mañana' con Brenda Peña, explicó que la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "un ministro del estado la resuelve, interpretando el artículo 11 de la Constitución, en el dice que el gobernador mantiene el fuero y que tiene que concluir su cargo y no puede ser usado en alguna situación por la cual se supone se le investiga".

Mencionó que ha estado en comunicación con García Cabeza de Vaca sobre los temas de avance del estado, ya que él sigue llevando su agenda, asegurando que éste no está prófugo como se ha dicho.

También mencionó que ha pretendido hacerse creer que hay una crisis en Tamaulipas, pero no la hay, al contrario, en el estado “se vive un crecimiento muy importante, está en marcha y crece con más fuerza”.

Al preguntarle ¿qué pasaría en Tamaulipas si detuvieran a Cabeza de Vaca? Gerardo Peña contestó que las cosas se mantendrían en la ruta de crecimiento.

“Es algo que nosotros no deseamos, no queremos. Sería violentado el estado de derecho, ojalá que eso nunca suceda. Me parece que hay una resolución muy clara por parte de la Corte, y ya si puede interpretar la ley de nuestro país. Me parece que como mexicanos que nos han enseñado la Constitución, tendremos que hacer caso de lo que la Corte está emitiendo como resolutivos, por eso estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto”, finalizó Peña Flores.