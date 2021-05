Preocupa supuesta suspensión de prueba PISA en México: OCDE

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) manifestó su preocupación por la información en medios sobre la presunta suspensión en México de la aplicación de la prueba estándar del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés).

Dejó en claro que no ha recibido ninguna información a este respecto y destacó que desde su introducción, en 2000, ningún país de la OCDE se ha retirado de la prueba PISA.

A lo largo de los años, la prueba PISA ha arrojado información invaluable sobre la calidad y la equidad de la educación en México y quizá de manera más importante, ha enfocado la atención pública sobre la urgencia de mejorar las oportunidades educativas de las comunidades más marginadas.

La prueba, dijo, ha permitido realizar un seguimiento detallado sobre el progreso educativo, ha mostrado una ruta hacia la mejora de la educación y ha puesto énfasis en el costo de largo plazo de no hacer nada -en detrimento de la economía y la sociedad de México.

“Mientras la pandemia erosiona la educación y profundiza gravemente las múltiples deficiencias y desigualdades de los sistemas educativos en el mundo, este tipo de información se ha vuelto cada vez más crucial para asegurarse de que el futuro de los estudiantes y profesores no se vea comprometido, particularmente de aquellos que viven en mayor marginalidad. No se puede mejorar lo que no se puede medir”.