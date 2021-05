Día del Maestro: profesoras de la UNAM también enfrentan violencia de género

Desde el estallido del COVID-19, la violencia contra las mujeres se ha intensificado en países de todo el mundo. Tal es el caso de Isabel Barranco, Gloria Hernández y Elvira Carbadillo, tres profesoras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que, en este Día del Maestro nos cuentan que tienen algo en común: han enfrentado la violencia de género.

De acuerdo con datos de la Máxima Casa de Estudios, 369 personas presentaron en el periodo de 2019 a 2020, una queja por posibles hechos de violencia de género y discriminación ante el Subsistema Jurídico de la UNAM. De la cifra anterior, 79 fueron presentadas por personal académico, de las cuales 43 quejas provienen de mujeres.

Mientras Isabel Barranco menciona que no la ha sufrido directamente, Gloria Hernández y Elvira Carbadillo expresan que han pasado por situaciones que no son comunes en el ámbito laboral en días antes del confinamiento.

En el caso de Carbadillo, ella sufrió violencia de género por parte de una superior, la cual incluso hizo que acudiera a terapia psicológica.

“De quien he sufrido más violencia de género, ha sido de mujeres y me da mucha tristeza. Todas las cosas más horribles que puedas imaginar que hasta tuve que ir a una terapia, ha sido cuando tuve una jefa mujer y ha sido muy muy triste. A lo mejor no me acosaba diciendo “estás bien buenota y quiero contigo”, pero me agredía cambiándome los horarios, quitándome materias y de otras maneras”.