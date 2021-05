Encuesta global posiciona a AMLO como uno de los mandatarios con alta aprobación

De acuerdo con la encuesta de Morning Consult, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con la aprobación más alta de los principales mandatarios del mundo con 60 por ciento.

“Es una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar. Esto es con cariño para nuestros adversarios, los conservadores”, señaló.

En la conferencia matutina, López Obrador destacó que tiene mayor aprobación que los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, Angela Merkel de Alemania, Emmanuel Macron de Francia, Boris Johnson de Reino Unido, Pedro Sánchez de España.

López Obrador dijo que es una medición que se hace periódicamente por Morning Consult.

“Yo aparezco aquí. Y esto del 30 es entre aprobación y desaprobación, pero la aprobación es como del 60 por ciento. ¿Por qué no pasamos una por una? Esta es el presidente Biden, 55 y desaprobación 37. La vamos a dar a conocer para que no sólo sea la encuesta del Reforma y la de El Financiero, que cucharean bastante.Ahora, este es el señor Bolsonaro, que trae 39 de aprobación, 53 de desaprobación. Él es ¿de dónde?, Italia, 57 de aprobación, 37 de desaprobación. Boris Johnson, del Reino Unido, 47 de aprobación, 47 de desaprobación. Macron, de Francia, 34 de aprobación, 58 desaprobación. La señora Merkel, canciller de Alemania, 52 de aprobación, 41 de desaprobación”, expuso.

El jefe del ejecutivo adelantó que seguirá presentando la medición sobre los niveles de aprobación de los principales líderes, y que cuando ya no tenga el respaldo de la gente, él se retirará de la administración pública.

“Las vamos a seguir pasando cada mes, ¿saben por qué? Porque cuando estemos abajo, entonces va a ser el momento de la despedida. No va a ser necesario que FRENAA y Claudio X. González y que los intelectuales orgánicos y la prensa vendida o alquilada nos cuestionen. Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar, no se tiene autoridad política y no se tiene autoridad moral si no se cuenta con el apoyo del pueblo; pero es distinto a tener el apoyo de la élite, de los de arriba”, aseveró.

Por Paris Alejandro Salazar

