Puede ser que sea responsable, pero no culpable: AMLO sobre el asesinato de candidato en Cajeme

Tras los señalamientos del partido Movimiento Ciudadano que lo culpan por el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que puede que sea responsable, pero no culpable del crimen.

“Un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si usaron la palabra ‘culpable’, porque puede ser que sea responsable pero no culpable”, afirmó.

En la conferencia matutina, el jefe del ejecutivo dijo que existe una campaña para responsabilizarlo y culparlo, incluso de la tragedia en la Línea 12 del Metro.

“Porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos a todos, los de la cúpula del poder como era antes, yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac. Entonces no es lo que se va a saber de la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, fragilidad de la trabe, con hundimientos, con la falta de mantenimiento, no, es el presidente el culpable”, expuso.

De acuerdo con datos de Etellekt Consultores, son 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados (32 de ellos aspirantes).

El político tabasqueño precisó que “este es un tiempo difícil por las campañas, por los intereses que se generan en las regiones y tenemos que proteger a los candidatos, hoy analizamos todo lo que se viene haciendo, hay muchos elementos, protegiendo a candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a llevar a cabo la protección de las candidatos”.

Por Paris Alejandro Salazar

