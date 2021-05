"No le saques"; Vicente Fox pide a AMLO que acepte encuentro con Fernández de Cevallos

En los días recientes, la polémica entre las declaraciones de Diego Fernández de Cevallos y el presidente López Obrador, ha estado con los ánimos muy altos. Incluso, el ex presidente Vicente Fox se metió en el pleito y le pidió al titular del Ejecutivo "Que no le saque" y que responda a la invitación del panista a tener un encuentro en Palacio Nacional.

Durante la Conferencia Mañanera de ayer, el presidente López Obrador respondió a Diego Fernández, que lo retó a encontrarse y hablar de frente sobre los cargos y pruebas que presuntamente tiene en su contra. Ahí, AMLO pidió al ex candidato a la presidencia que diga si es cierto o no que mientras era abogado de Jugos Del Valle, descontaron participaciones federales a los estados y si utilizó sus influencias. Además si recibió algún soborno.

Por esa razón, el ex presidente Fox decidió meterse en la discusión y a través de sus redes sociales mandó un mensaje a López Obrador, pidiendo que acepte el encuentro con el panista: Recíbelo!!! No le saques!! A que le tienes miedo??, escribió el ex mandatario.

Vicente Fox pidió a López Obrador que aceptara visita de Fernández de Cevallos

Fox se burló de la respuesta de AMLO

Vicente Fox se burló de la respuesta de AMLO, que dijo en la Mañanera: ¡Hay nanita! Esto, porque Diego Fernández envió una carta en la que le solicitaba una cita en Palacio Nacional para ver las acusaciones que ha asegurado que tiene en su contra.

Además, Vicente Fox dijo que no tiene ninguna relación con el ex candidato a la presidencia, pero no ve nada malo en que se acepte el encuentro en Palacio Nacional, para aclarar lo que sea necesario en este tema.

Ante esto, el presidente López Obrador dejó en claro que no tiene nada de qué hablar con Diego Fernández de Cevallos y que en caso de que el panista lo denuncie por difamación, López Obrador presentará las pruebas que tiene en su contra.

gka