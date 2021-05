AMLO responde a Fernández de Cevallos; Que diga de cuánto fue el moche, dijo

Durante la Conferencia Mañanera, el presidente López Obrador respondió a Diego Fernández de Cevallos, que lo retó a encontrarse en Palacio Nacional para hablar de frente sobre los cargos y pruebas que presuntamente tiene en su contra.

Es muy sencillo, que Fernández de Cevallos aclare si es cierto o no que fue abogado de Jugos Del Valle. Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran, entrando el gobierno de Vicente Fox. Que diga si es cierto o no que, sin que terminara el juicio, llegaron a un acuerdo administrativo. Si el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, respondió el titular del Ejecutivo.

Además, pidió al ex candidato a la presidencia que diga si es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos Del Valle, descontaron participaciones federales a los estados y que diga si es cierto o no, que él utilizó sus influencias y "de cuánto fue el moche" por ese asunto.

Después de esto, López Obrador aseguró que no es necesario hablar y que en caso de que Fernández de Cevallos lo denuncie por difamación, López Obrador presentará las pruebas que tiene en su contra.

Si él dice que no es cierto, está en su derecho de denunciarme. Pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas. Voy a presentar las pruebas, sentenció.

gka