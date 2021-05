Cuauhtémoc Cárdenas, preocupado por falta de inversión en la 4T

El tres veces candidato a la Presidencia de México y líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, expresó su preocupación por la falta de crecimiento e inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con la periodista Adela Micha en el programa Me lo dijo Adela, para El Heraldo TV, Cárdenas se pronunció a favor de una reforma hacendaria para que la administración pública federal tenga más recursos para invertir en el desarrollo.

“Lo he dicho públicamente, me preocupa que no crezcamos económicamente, que no se den los pasos necesarios para instrumentar una reforma fiscal, tributaria, hacendaria o según se le quiera llamar, que tiene que ver con todo esto que esto nos daría recursos para invertir en el desarrollo, que tengamos baja inversión, y baja perspectiva de inversión en lo inmediato”, aseguró.

Cuautémoc Cárdenas consideró que ni en el poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni los partidos políticos se están discutiendo los cambios que requieren para darle crecimiento a la economía nacional.

“No se está discutiendo si se sigue con la política cíclica en lo económico o nos vamos a la contracíclica como están apuntando principalmente economistas ubicados en el lado progresista”, señaló el político de izquierda.

Indicó que en las campañas electorales los partidos políticos carecen de propuestas y se centran en ataques y descalificaciones mutuas.

“Lo que vemos es la descalificación del de enfrente, esto es: ‘yo soy el bueno, los demás incompetentes, malos, rateros’, todos los calificativos que se nos puedan ocurrir, pero no hubo una propuesta de decir cómo resolver el problema del empleo, cómo superar la pobreza, cómo abatir la delincuencia, esos son los grandes problemas del país”, dijo.

El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal aseguró, además, que se debe hacer una revisión de los órganos autónomos para determinar cuáles deben modificarse y cuáles podrían desaparecer.

dza