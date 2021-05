Miguel Mancera responde a petición de desafuero: “Hay una efervescencia política y no voy a meterme”

El Senador Miguel Ángel Mancera se refirió este miércoles acerca de la petición de desafuero que la bancada de Morena en la Comisión Permanente solicitará en su contra por presunta “negligencia criminal”, debido al derrumbe de una trabe en la Línea 12 del STC Metro que el pasado 3 de mayo se cobró la vida de 26 personas.

Se espera que durante la sesión de hoy del Senado, la diputada morenista María de Los Ángeles Huerta del Río presente un punto de acuerdo por el cual exhortará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del senador perredista Miguel Ángel Mancera.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México declaró a los medios de comunicación que en estos momentos ve una efervescencia política por el momento electoral que se vive, pero que no participará ni se meterá en este debate: “veo una efervescencia política sin duda, obvia y natural, por el momento que se vive, es un momento electoral y hay una carga política, todos sabemos jurídicamente que las solicitudes de desafuero tienen un procedimiento, no lo pueden solicitar cualquier persona,” señaló el Senador.

Mancera Espinosa destacó además que va a estar dando la cara ante cualquier cuestionamiento sobre el tema: “Sabemos jurídicamente qué es lo que procede (en el desafuero) y lo que no, pero por supuesto la efervescencia política está así, yo no voy a participar ni voy a meterme, no voy a señalar a ninguna persona, no lo voy a hacer. Entiendo que la Constitución señala cómo y por qué se puede solicitar,” afirmó.

No va a haber "cacería de brujas"

Previo a su declaración, Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, aseguró que no van a realizar ninguna cacería de brujas en la Comisión Permanente del Senado y que van a esperar a que se deslinden responsabilidades en el tema del accidente del Metro de la CDMX.

Miguel Ángel Mancera sostuvo que los trabajos de peritaje que se realizaron en el STC Metro tras los sismos de 2017, cuando aún se desempeñaba como Jefe de Gobierno capitalino, fueron realizados por expertos: “La reparación que se hizo del sismo fue en la columna 69, así está el reforzamiento y ahí está la memoria y las inspecciones que se hicieron con aparatos de última tecnología; radiografías y pruebas de ultrasonido. Es un tema de expertos que se puede decir se hizo bien y pueden dar su dictamen,” explicó.

Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 12, 2021

También destacó que el informe de estos trabajos fue presentado ante al Senado de la República; “es un informe que presentó (Jorge) Gaviño siendo director del Metro, por la temporalidad fue del mes de febrero, y ahí se habla que fueron empresas” las que realizaron los estudios, enfatizó. Finalmente Mancera Espinosa destacó que en el caso del accidente en la estación Olivos de la Línea 12 “solamente los peritajes podrán determinar las responsabilidades."

