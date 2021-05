Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra el Covid-19 en CDMX

Este miércoles 12 de mayo Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió la vacuna contra el Covid-19 en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, la escritora e investigadora de 52 años de edad mostró su comprobante de vacunación y destacó que acudió a vacunarse a la escuela primaria “Benito Juárez” que está ubicada en la colonia Roma Sur.

Beatriz Gutiérrez Müller destacó la logística del lugar para la aplicación de la vacuna y añadió que tomó menos de 40 minutos en llegar su turno para que le aplicaran la vacuna.

“¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria “Benito Juárez” a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida”, escribió la escritora.

Vacuna para Beatriz Gutiérrez Müller

El pasado 20 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna anticovid durante la conferencia mañanera, este miércoles su esposa recibió la vacuna de la farmacéutica Pfizer.

La escuela primaria a la que acudió Gutiérrez Müller es una de las dos sedes que se habilitaron en la capital del país para vacunar a las personas de entre 50 y 59 años de edad.

La aplicación de la vacuna a este grupo de personas comenzó este martes 11 de mayo para aquellos cuyo apellido comenzó con las letras A, B y C.

cvg