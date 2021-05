AMLO solicita un préstamo de vacunas contra el Covid-19 a Kamala Harris

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó este martes 11 de mayo que, durante su reunión virtual del pasado viernes con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le solicitó un préstamo de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica AztraZeneca para continuar con el plan de vacunación nacional.

El mandatario aseguró que la respuesta de la funcionaria norteamericana ante la solicitud fue favorable y mencionó que dicha disposición del gobierno norteamericano es un acto de responsabilidad.



Durante su intervención en su conferencia matutina, también detalló que el gobierno estadounidense está en la mejor disposición de entregar vacunas contra el Covid-19 a países que no tienen la posibilidad de adquirir los fármacos para inmunizar a la población.



López Obrador no dio una fecha exacta para que lleguen las vacunas a México, sin embargo, mencionó que esperan su llegada para finales de mayo debido a que únicamente están en un proceso de revisión que confirme su eficacia debido a que el gobierno norteamericano no quiere enviar material caducado que no ayude a combatir el virus.

Aseguró que este lote de vacunas sería favorable para el plan nacional de vacunación debido a que con ellas se lograría inmunizar completamente a la población de adultos de entre 50 y 59 años.

#ConferenciaPresidente | Martes 11 de mayo de 2021. https://t.co/xPZg4K9KcX — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 11, 2021

Vacunas procedentes de Estados Unidos



Estados Unidos envió a México un total de 2,7 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca a principios de abril como parte de un acuerdo de un primer préstamo entre López Obrador y su homólogo Joe Biden.



Por su parte,, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adelantó en días pasados que México recibirá 4,5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, de su planta en Estados Unidos, a finales de mayo.



Desde el pasado mes de diciembre han arribado a México 27 millones de dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas como Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V y Sinovac, las cuales han sido empleadas para vacunar al personal médico, adultos mayores, personal educativo y adultos de entre 50 y 59 años.



