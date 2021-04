¿Vacuna de AstraZeneca puede causar trombosis? Efectos secundarios de los fármacos anti Covid

A más de un año de la pandemia de covid-19, diferentes laboratorios y farmacéuticas ya han formulado la vacuna contra el virus de Wuhan y millones de personas han recibido la dosis alrededor del mundo, un paso más hacia el control del coronavirus. Sin embargo, mucho se ha hablado de la efectividad y seguridad de éstas, principalmente la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford pues ha levantado alarmas sobre los efectos secundarios.

Si bien los efectos secundarios de la gran mayoría de las vacunas se reducen a dolores de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo y vómito, la vacuna diseñada por AstraZeneca parece tener un efecto adverso al ser aplicada, pues algunas personas ya vacunadas alrededor del mundo han presentado signos de trombosis. Aquí te explicamos todo lo que se conoce del tema:

¿Qué es la trombosis?

La trombosis es la formación de un coágulo dentro de una vena, generalmente en las piernas, que interrumpe el flujo sanguíneo hacia el corazón; esto puede provocar fuertes dolores, hinchazón e incluso la muerte si no es tratada a tiempo.

Tratamiento de la trombosis

La detección a tiempo de una trombosis puede salvar la vida del paciente. El tratamiento suele tomar de 3 a 6 meses para evitar que el coágulo se haga más grande para luego desaparecer por completo. Generalmente los medicamentos anticoagulantes se administran oralmente o de manera intravenosa.

¿Casos de trombosis relacionados con la vacuna?

Aunque los reportes han sido pocos, los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca han generado incertidumbre y creado dudas sobre la seguridad de la misma, por lo que las autoridades sanitarias de países como Noruega y Dinamarca han suspendido su aplicación hasta encontrar la relación con la condición médica de sus pacientes.

En un principio, expertos en la materia aseguraron que no existía correlación alguna entre la aplicación de la vacuna anti Covid-19 y la formación de coágulos, ya que afirmaban que estos suelen ser comunes en la población en general y que los casos reportados podrían ser hechos aislados. No obstante, los casos han sido investigados a profundidad y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aclarado que el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la reacción adversa son reales; sin embargo, aún no saben el porqué.

Aunque los especialistas no han podido demostrar el vínculo entre la vacuna y las trombosis, se espera que ensayos clínicos y resultados de seguridad de la vacunación en países europeos, próximos a terminar, arrojen un resultado contundente que ayude a determinar si la inmunización de AstraZeneca es o no segura para seguirse aplicando.

AstraZeneca en México

Por su parte, México ha recibido y aplicado alrededor de 1.5 millones de dosis de esta farmacéutica en 330 municipios de los 32 estados de la República. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, han confirmado que se han presentado pocos casos de efectos adversos debido a esta vacuna, pero que se mantienen pendientes de nueva información de los daños que esta pueda causar.

Al momento, solo una persona que ha recibido la vacuna de AstraZeneca ha presentado un cuadro de trombosis. Se trata de un hombre de 94 años que se encuentra hospitalizado desde el 2 de abril.