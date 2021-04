CDMX roza el semáforo amarillo; permanece una semana más en NARANJA

La Ciudad de México se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico, sin nuevas actividades, pero en su momento más cercano al amarillo en esta emergencia sanitaria por Covid-19.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que están a un punto de pasar a dicha fase, pero se mantienen cautos por aquellos que salieron de vacaciones en Semana Santa.

"Estamos a un punto del pasar al semáforo amarillo en la Ciudad, sin embargo tenemos que seguir cautelosos. Hay que esperar el impacto de semana santa, de las personas que salieron fuera de la Ciudad o que por alguna razón dejaron de tomar las medidas de cubrebocas, sana distancia, etcétera.

"Lo vamos a ver esta semana y quizá principios de la próxima que es el tiempo, más o menos entre 10 y 15 días, que podría haber algún impacto en incremento de hospitalizaciones. Esperemos que sea así. Estamos pidiendo que en caso de haber salido de vacaciones que acudan a hacerse una prueba", informó.

En esta semana no habrá nuevas actividades que retomen labores en la Ciudad de México.

El Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, detalló el estatus de los indicadores que muestran el comportamiento de la emergencia sanitaria por Covid-19.

De acuerdo con el último corte, en la capital del país hay 2 mil 525 hospitalizados a causa del nuevo coronavirus, 382 menos en comparación con el viernes pasado (2 de abril).

Mientras que la ocupación hospitalaria en nosocomios públicos se encuentra en el 29.98 por ciento, o sea hay un total de 5 mil 543 camas disponibles en la Ciudad de México.

Además, Clark explicó el comportamiento del semáforo en los distintos indicadores que lo conforman.

“Estamos hoy en 16 puntos, el rango para pasar al Amarillo es 15 puntos; entonces estamos a un punto distancia. Tenemos mejorías muy importantes, particularmente la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes ha decrecido de manera importante en las últimas tres semanas, estando ahora en dos puntos, de un total máximo de cuatro, y llegó a estar –durante cinco meses prácticamente– en el punto máximo, que eran los cuatro puntos.

“También estamos muy cerca de cambiar de indicador en el porcentaje de camas con ventilador ocupadas en la Red IRAG, está en 40 por ciento, que es justo el borde, en 39.9 por ciento ya se vuelve un punto menos”, dijo.

En la valoración de los 10 indicadores, las entidades que sumen de cero a ocho puntos estarán en color verde; de 9 a 15, en amarillo; de 16 a 31, en naranja, y de 32 en adelante, les corresponderá el rojo.

Sin embargo, la positividad aumentó en los últimos días, informó el Director de Gobierno Digital de la Adip.

“La positividad en la Ciudad de México. 10.8 por ciento, es un ligerísimo incremento comparado con el 10 por ciento que ha sido nuestro mínimo, que presentamos el viernes pasado; en este sentido, el incremento de positividad –a nuestro criterio– no tiene que ver necesariamente con un empeoramiento de la condición sino, ante la restricción de pruebas por los días de asueto que tuvimos el jueves y viernes, que no están abiertos los Macro Quioscos, el número de personas que se hizo la prueba fue más personas, más sospechosas, y otras no se lo hicieron, y por eso este ligero incremento”, explicó.

Por Carlos Navarro

