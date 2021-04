Félix Salgado Macedonio confía en que el Tribunal Electoral le regresará la candidatura al gobierno de Guerrero

El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, indicó que hoy acudirá a al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que confía a que este órgano determine su participación en las elecciones del próximo 6 de junio.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el aspirante insistió que el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió un grave atentado a la libertad, violando su derecho de votar y ser votado, incumpliendo preceptos constitucionales, tratados internacionales, entre otros.

De acuerdo al instituto electoral el candidato morenista no presentó su informe de gastos de precampaña con lo que incumplió lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Al respecto, el aspirante a gobernador indicó que él nunca fue precandidato.

Explicó que Morena lo eligió como Coordinador Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, por lo que el INE no le dio el acceso para rendir un informe. "Si no hay precandidatos, no hay precampaña" dijo.

Salgado Macedonio hizo un plantón esta noche frente al INE con simpatizantes. Esta mañana acudirá al tribunal electoral para pedir que se le restituya su candidatura la gubernatura de Guerrero en apego estricto al derecho.

El candidato dijo que con este dictamen está en juego la legalidad y el honor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No nos pueden quitar la candidatura por un supuesto

Finalmente, informó que después de acudir a las instalaciones del TEPJF regresará a Guerrero para trabajar en sus aspiraciones. "Nos regresamos a seguir trabajando, nada nos va a detener" enfatizó.

Aquí los detalles

mfa