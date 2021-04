Abuelita se retracta luego de pedir ayuda durante vacunación y denunciar violencia familiar

Una mujer de 85 años de edad que entregó una nota al personal de salud al momento en que le fue aplicada la vacuna contra el Covid-19, se retractó sobre la denuncia que realizó de violencia familiar.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México continúa con la investigación, sin embargo, los dos familiares que habían sido detenidos fueron liberados. Se trata de su hija y el yerno de la mujer de la tercera edad.

Nota de la abuelita

La mujer entregó una nota al enfermero que le aplicó la vacuna y en ella decía que la mantenían encerrada en su cada y en condiciones deplorables, por lo que se informó de inmediato a las autoridades.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta. Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía la nota de la mujer.

Abuelita se retracta

Al momento de realizar la denuncia la mujer se negó a realizar los exámenes médicos de la Fiscalía y dijo no tener lesiones corporales, además de que no le permitían salir debido a la pandemia de Covid-19, para evitar contagios.

Ante el Ministerio Público la abuelita declaró que vive en Naucalpan, Estado de México, pero por una caída que sufrió en enero del año pasado su hija se la llevó con ella a Iztapalapa.

Señaló que recibe buen trato por parte de su hija y su yerno y que se encuentra bien alimentada, aunque indicó que no la dejan salir para evitar un contagio. Los familiares fueron liberados y la carpeta por el delito de violencia familiar fue remitida a la Fiscalía de lo Familiar del Adulto Mayor para continuar con la investigación.

Con información de medios

cvg