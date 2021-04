¿Qué dice la CARTA de denuncia de la ABUELITA que acusó a su hija y esposo de SECUESTRO en centro de Vacunación?

Una historia muy estremecedora es la que se dio a conocer durante este fin de semana, en donde una mujer de la tercera edad denunció a través de una persona de Vacunación que su hija y su esposo la tenían secuestrada y que llevaba un año viviendo en condiciones complicadas.

La mujer aprovechó que fue trasladada al lugar dónde le correspondía su vacunación para acusar los malos tratos de su hija y el esposo, por lo que de inmediato la persona que recibió la carta que escribió la adulta mayor dio aviso a las autoridades.

SSC-CDMX detiene a los dos individuos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la mujer de 39 años y su esposo de 59 años fueron detenidos por las autoridades para que sean investigados por esta denuncia hecha por la abuelita en este centro de Vacunación contra el Covid-19.

El desafortunado hecho se suscitó en el centro de Vacunación ubicado en la escuela Vocacional Número 7 de la alcaldía Iztapalapa, en donde se presentó esta situación y que se dio una actuación inmediata de las autoridades para investigar este hecho.

¿Qué dice la carta que escribió la mujer?

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa me ¿dejan? Les pido que me saquen de aquí por favor”, son las palabras que escribió la adulta mayor en el papel.

La enfermera que recibió esto dio parte inmediata a las autoridades para comentar la entrega de ese papel que era una denuncia expresa y que afortunadamente los dos individuos señalados ya se encuentran detenidos.

