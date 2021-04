Covid-19 vs Juegos Olímpicos: así se prepara un maratonista mexicano rumbo a Tokyo 2020 I VIDEO

Hace un año, Juan Joel Pacheco Orozco, subestimó la pandemia por COVID-19, el maratonista originario de Torreón, Coahuila, pensó que sería una enfermedad temporal.

“Creí que sería como la influenza, pero de pronto te das cuenta que se convierte en un problema mundial y no puedes creer que lo que ves en las películas, esté pasando en la vida real”, expuso en entrevista con El Heraldo de México.

El confinamiento alteró su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokyo, Japón, que en un principio se iban a disputar en 2020.

“Dejamos de entrenar en equipo y regresamos a nuestros lugares de origen, yo no vivía con mis papás desde hace más de 9 años y fue extraño, después anunciaron que los Juegos Olímpicos de postergarían y viví una desmotivación grande pero no paré de entrenar. Ha sido complicado porque me he hecho más de 7 pruebas de PCR y terminas lastimado.

Pese a los cuidados, Pacheco se contagió del nuevo coronavirus, además cinco de sus familiares, fallecieron a causa de esta enfermedad.

“Para mí no fue difícil porque no tuve síntomas, sólo me aislé dos semanas y después las pruebas salieron negativas; lo difícil fue recibir la noticia de que mis familiares murieron por COVID-19, no esperas que fallezcan de la noche a la mañana, a toda la familia nos cambió la vida.

En medio de la pandemia, Pacheco participó en el Maratón de Valencia, el objetivo era mejorar su marca personal y logró hacer una carrera de 2:09.45, este cronometraje lo posicionó como el décimo mejor tiempo de un mexicano en esta distancia.

“Para viajar a Europa hubo muchas restricciones (por la pandemia), tuvimos que cumplir con una serie de trámites, nos aislamos dos semanas antes de tomar el vuelo para garantizar nuestra salud. Ya en la carrera fue extraño ver a los competidores con cubrebocas y segundos antes del disparo de salida, todos se lo quitaron”, recordó.

Para Joel ha sido un año de contrastes, durante este año perdió a familiares y amigos que enfermaron de COVID-19, pero también logró conseguir sus objetivos y afianzar su sueño olímpico.

“Yo no diría que la pandemia haya afectado mi preparación a Juegos Olímpicos, más bien me hace pensar que somos muy frágiles como seres humanos, que la vida se puede acabar en cualquier momento y por eso debo disfrutar lo que hago y apreciar a las personas que amo”, finalizó.

Por: Arturo Vega Vivanco

