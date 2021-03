Sobrevivientes de Covid-19: Nancy narra su terrible experiencia al ser intubada I VIDEO

En menos de un año Nancy Bolaños y sus dos hijos se contagiaron de COVID-19, en la primera ocasión los síntomas fueron leves pero en la segunda ella tuvo que ser hospitalizada por más de un mes.

“Cuando vi que saturaba al 74% de oxigenación fui al hospital, al no ser atendida me trasladé a la clínica 72 del IMSS, durante el recorrido mi saturación bajó al 40%, en el segundo hospital me dijeron que tenía COVID”, cuenta a El Heraldo de México la mujer de 36 años de edad.

Durante cuatro días Nancy estuvo conectada a un ventilador de oxígeno, pero no fue suficiente, tuvo que ser intubada porque el daño pulmonar era grave.

“Pensé en mis hijos, en mi familia, me encomendé a Dios y dejé mi vida en sus manos”, recuerda.

Fueron alrededor de 10 días los que Nancy permaneció intubada, la angustia no terminó ahí.

“Lo más traumante fue cuando me desconectaron, en la cama que me encontraba podía ver, por un lado, como entraban pacientes graves y por otro salían embolsados, habían fallecido. Perdí la noción de los días pero sabía que estaba bajo las manos de Dios”, narra.

Treinta días después de estar hospitalizada, Nancy creyó que la darían de alta; sin embargo permaneció 10 días más a causa de una bacteria en el estómago que contrajo durante la intubación.

“Los doctores me dijeron que si no me pasaba algo por COVID, me pasaba algo por esa bacteria que es mortal”.

Nancy logró ganar la batalla, salió de pie del Hospital General Regional No. 72 pero la enfermedad dejó secuelas como fatiga y dolor de cabeza.

“Es muy difícil pasar por un momento así, puede ser muy leve para algunos o puede ser mortal para otros”, concluye.

Por: Arturo Vega

mgm