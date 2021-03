¿Cómo se escucha el Covid-19? Médico mexicano narra su experiencia en hospitales: VIDEO

La sala de hospitalización, en área Covid, suena a película de suspenso. Entre los pasillos se escuchan los ventiladores de oxígeno a su máxima capacidad.

“Shhhhhh, es el sonido que con frecuencia escuchamos; conforme vas caminando el ruido va incrementando de acuerdo a la gravedad de los pacientes, la mascarilla saca oxígeno hasta su límite de 15 litros, antes de requerir intubación”.

Así lo narra Giorgio Franyuti, un joven médico que durante 10 meses estuvo a cargo del área de bioseguridad de un hospital militar, reconvertido para atender casos de COVID-19 en la Ciudad de México.

“En la madrugada escuchas como una olla de presión gigante, los pacientes no paran de toser”, explica el médico, a quien la pandemia le cambio el ritmo de su vida.

Antes del COVID-19, Giorgio viajaba a países de extrema marginación para brindar ayuda humanitaria, a sus 29 años de edad ha combatido el ébola, tuberculosis y malaria. Su experiencia lo avaló para ser llamado por el Ejército y atender los casos del nuevo coronavirus en México; sin embargo el trabajo tuvo un costo.

“Conforme se va presentado la crisis, te encuentras con nuevos problemas, la ansiedad y depresión, deudas, incluso compañeros que se divorciaron u lo peor es el peso psicológico de no saber cuándo va a terminar esto”, lamenta.

Giorgio estuvo libre de COVID-19 durante los primeros siete meses de atender diariamente, a personas contagiadas del virus. La primera semana de octubre de 2020 dio positivo.

“Gané una experiencia impresionante, a mi familia les di honor y trascendencia pero a grandes costos, mi depresión fue casi suicida, no dormía ni comía, deje de cuidarme, todo el tiempo estaba trabajando pero me costó salud, algo que probablemente no recupere nunca”.

Franyuti ya fue vacunado contra el COVID-19; sin embargo sabe que aún es largo el camino para ganar esta batalla a la pandemia.

Por: Arturo Vega Vivanco

mgm