Vencí al Covid-19 mientras luchaba contra el cáncer de mama: VIDEO

La sonrisa es un gesto que caracteriza a Gilda, incluso con el cubrebocas puesto se nota cómo sus facciones se contraen y sus ojos se cierran al sonreír. Ella se describe como una persona divertida, a quien le encanta bailar música electrónica.

En 2019 su alegre semblante cambió, Gilda fue diagnosticada con cáncer de mama y lo primero que pensó fue en la muerte. Su esposo y sus dos pequeñas hijas fueron el sostén para luchar contra este enemigo.

En medio del tratamiento con quimioterapias llegó el COVID a su cuerpo. Primero se contagió su esposo, después ella y por consecuencia sus dos pequeñas hijas.

“Pensé que si estaba con mi batalla con el cáncer, de Covid no la libraría porque fueron síntomas inmediatos, diarrea, vómito, temperatura, los ojos y la cabeza me dolían bastante. No quisimos exponer a nadie y decidí, junto con mi esposo, aislarnos los cuatro”, narra en entrevista con El Heraldo de México.

La vida entre el cáncer y el Covid, no es sencilla, así lo manifiesta Gilda, quien nunca deja de tener buen ánimo para cuidar y jugar con sus hijas ya que no quisiera transmitirles un estrés innecesario.

“Han sido días duros porque cuando estás enfermo no quieres pensar en tu enfermedad, buscas distractores pero con pandemia te obliga a que estés encerrado y tienes mucho tiempo para pensar, trato de que mis pensamientos no sean negativos, trato de buscar salud mental”.

Vivir al día

La batalla contra las dos enfermedades ha hecho que Gilda reflexione sobre su presente y futuro.

“Nunca terminas por conocer el cáncer, lo único que te queda es vivir al día, igual como el Covid no puedes hacer planes a futuro. Debemos disfrutar más los instantes”, concluye.

Gilda y su familia lograron vencer al COVID-19; sin embargo continúa la batalla contra el cáncer.

Por: Arturo Vega Vivanco

mgm