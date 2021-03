8M: ¿Cómo vencí al Covid-19 mientras luchaba contra el cáncer de mama?

Luchar contra el cáncer de mama es una batalla tortuosa en la que 10 mujeres al día pierden la vida en México. Ahora tener que enfrentar el cáncer en medio de una crisis generada por la pandemia de Covid-19 y contagiarse de esa enfermedad, sube el nivel de dificultad.

Irina Arahí García vio su espíritu alegre corrompido cuando le diagnosticaron cáncer de mama en el 2019, cuando ella tenía solo 27 años. Una edad no muy común en las pacientes de cáncer de mama, pues se detecta mayormente en edades después de los 40 años.

Actualmente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la tercera causa de muerte en el país. Además, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos entre la población femenina de 25 años y más.

Lo que empezó como la sensación de una bolita debajo del pecho de Irina en agosto del 2019, en solo unos días después, esa sensación llegó acompañada de un dolor intenso pero esporádico. “Comencé a sentir como punzadas, no era constante pero sí era muy fuerte”, dijo Irina en entrevista vía remota para El Heraldo de México.

Si bien, el cáncer de mama, es agresivo y muchas veces letal, es una de las enfermedades crónicas prevenibles. Incluso chequeos personales constantes pueden ser clave para detectar el cáncer a tiempo y tratarlo.

Trabajar siete días a la semana complicaba la situación de Irina, pero el dolor cada vez era más fuerte y fue a consultar. Luego de lidiar con la burocracia de varias instituciones médicas, Irina tuvo una primera cirugía el 8 de marzo del 2020 para remover un tumor que tenía. Luego, le indicaron que para seguir con el tratamiento debía tomar radioterapias.

Sin embargo, a mediados del mismo mes declararon la contingencia en Nuevo León por la pandemia de Covid-19 que atacaba al mundo entero. El riesgo de contraer Covid-19 y sufrir complicaciones de la enfermedad es mayor para quienes ya están luchando contra un problema de salud crónico, uno de ellos es el cáncer.

Ya que, el cáncer, tanto la enfermedad como los diversos tratamientos para combatirlo debilitan el sistema inmune, y los pacientes son más vulnerables a infecciones.

En medio del caos en el sector de la salud de Monterrey, cuya prioridad era atender a los pacientes de Covid-19 para evitar la expansión del virus, Irina fue contagiada con esta enfermedad, le diagnosticaron neumonía por Covid-19. Sucedió tres días después de su segunda cirugía el 28 junio del 2020, la cual le hicieron porque le habían quedado restos del tumor.

“Desde el inicio de la pandemia nos cuidábamos, después de esto me dio más miedo. Si me contagié en el hospital que se supone que es seguro, qué me hace pensar que estoy a salvo en otro lugar”, explicó Irina.

Entonces comenzó una nueva batalla. Las dos siguientes semanas Irina comenzó a sentirse muy mal, tuvo todos los síntomas de Covid-19, tos, fiebre, dificultad para respirar y cansancio. En su casa, sus papás y su hermana extremaron las medidas de salud. Y como tratamiento para el Covid-19, Irina estuvo usando su inhalador para el asma que padece.

Luego de las dos semanas de lidiar con la enfermedad respiratoria, Irina comenzó a sentirse bien. Entonces, después de los 40 días obligatorios de encierro, inició el tratamiento de ocho sesiones de quimioterapia, para después continuar con radioterapia.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Irina agradeció el apoyo de todos los que la ayudaron. Para solventar los altos costos de las cirugías y el tratamiento, incluso ha organizado eventos a beneficencia en el Unicornio Azul, donde ya han hecho este tipo de eventos para ayudar a quien lo necesite.

Como una especie de hacer transparencia de gastos y de agradecer este apoyo, Irina ha convertido su Facebook en una especie de diario donde cuenta todo el proceso que ha estado viviendo.

“Lo que yo podía hacer por ellos fue informarles paso a paso. Nunca he sido de publicar mi vida ni nada personal en redes sociales, pero yo sentía que se los debía porque estoy muy agradecida con todos por ayudarme mucho.”, dijo Irina, quien es analista de profesión.

Ahora Irina sigue tomando radioterapia, pero el temor y la incertidumbre aún no se han ido, al igual que el virus Sars-Cov-2. Pero Irina seguirá luchando por su vida, con el apoyo de su familia, sus amigos, su novio y su perro Moka.

“Lo importante de todo esto es que no dejemos para después algo que podemos hacer el día de hoy. Una bolita puede causar miles de cosas. Algo que nosotros pensamos que es insignificante, queda claro que no es así. Es importante que uno mismo escuche su cuerpo. Porque todo esto se puede prevenir con tiempo”, concluyó.

Alma Vigil