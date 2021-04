Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Secundaria, 26 de abril: actividades y respuestas

¡Toma nota! Si tu hija o hijo cursa la secundaria de educación básica en México y toman clases en línea por medio del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Aprende en Casa 3, te compartimos los temas y actividades de este lunes 26 de abril, así como las dudas que plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que vieron en el apartado actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3:

Primero de secundaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión revisarás como ordenar la información, con esto se hace referencia a que podrás reconocer la función de los nexos explicativos dentro de un texto expositivo y para que te sirven.

¿Qué hacemos?

Para iniciar reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Recuerdas qué es un nexo y para qué se usa?

¿Sabes qué son los nexos explicativos?

¿A qué te suena?

Los estudiosos definen los nexos como recursos que sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso, facilitando la cohesión textual y la interpretación de los enunciados. Es decir, son las palabras que sirven para unir ideas dentro de un texto y así garantizar que se comprenda.

Si recuerdas en la escuela te han hablado de nexos y conectores, pero también de marcadores textuales y discursivos. ¿Todos esos conceptos son iguales?

Noticias Relacionadas Regreso a clases en Sinaloa ya tiene fecha

La respuesta es que no, cada uno de ellos cumple distintas funciones en el texto. Ahora se te explicará brevemente la diferencia entre ellos.

Conector y nexo sí son lo mismo. El conector o nexo pone en relación o conecta un párrafo u oración anterior con la siguiente.

El marcador, en cambio, es más independiente, introduce un párrafo u oración sin depender de la anterior. A diferencia de los conectores o nexos, éstos pueden introducir por sí mismos una argumentación, un ejemplo, una modalidad oracional distinta o rasgos conversacionales.

Para resumir, los nexos o conectores sirven para enlazar ideas, mientras que los marcadores se utilizan para estructurar el texto y enfatizar algunos aspectos de la exposición.

Puedes llamarlos a todos bajo la denominación de conectores textuales, y luego definir los tipos o explicar la información que aportan. Los utilizas constantemente al comunicarte, ya sea al hablar o al escribir, sólo que a veces no te das cuenta.

Cuando escribes un texto, dedicas un tiempo a revisar que se entienda y que las ideas estén claramente unidas entre sí; en este punto, generalmente verificas, entre otras cosas, que el uso de nexos o conectores corresponda con la idea que quieres comunicar.

Cuando escribes te resulta natural, puesto que puedes revisar y corregir tus textos, cuando hablas es un poco distinto, porque no puedes revisar, ni preparar mucho.

Sin embargo, recuerda que, en el caso de una exposición, como se trata de un evento que requiere previa planeación, tú debes preparar cómo vas a decir la información y organizarla de tal manera que las ideas que expongas se relacionen correctamente entre sí.

¿Debes prepararte para explicar la información?

Así es, y es importante destacar que: explicar, no se trata sólo de presentar información, es necesario explicarla a tu público y, para ello, tu lengua, el español, tiene varios recursos, entre ellos, los nexos explicativos.

Segundo de Secundaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión se dará sentido y significado a la resolución de problemas que implican el cálculo de raíces cuadradas.

Registra las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta sesión, y consúltalas con tu docente, sin olvidar que nos encontramos trabajando a distancia.

Algo que deben tener presente es que todos hacemos matemáticas, algunos de una manera formal y otros, de una forma intuitiva. Lo importante es la diversidad de métodos para resolver cada situación que se presente.

¿Qué hacemos?

Iniciemos resolviendo la siguiente situación:

Carolina y Yakin, juegan a inventar adivinanzas matemáticas. Carolina le dice a Yakin: “Pensé un número; lo elevé al cuadrado; a esto lo multipliqué por 5; luego, a lo que resultó le sumé 120 y obtuve 440, ¿cuál fue el número que pensé?”

Yakin después de unos segundos le dice: “Carolina, el número que pensaste es el 8 o el 8 negativo”.

A lo que Carolina sorprendida le pregunta: “¿Qué hiciste para encontrar el número que pensé?”

¿Qué procedimiento seguirías para resolver esta adivinanza?

¿Piensas que Yakin encontró el número que pensó Carolina?

Cuando Carolina le preguntó a Yakin qué hizo para encontrar el número que pensó, éste le dijo que hizo uso de las operaciones inversas.

¿Cómo piensan que Yakin utilizó las operaciones inversas para resolver la adivinanza?

Vamos a ver lo que hizo Yakin. Compara este procedimiento con lo que pensaste.

Observa el esquema de la situación. Iniciamos de izquierda a derecha. El primer recuadro vacío corresponde al número que pensó Carolina. Éste lo elevó al cuadrado. Enseguida, al resultado lo multiplico por 5. Al producto obtenido le sumó 120 lo que arrojó como resultado 440.

Tercero de Secundaria

Historia

¿Qué vamos a aprender?

El inicio del movimiento armado de 1910

Conocerás un tema fundamental en la historia del país: el inicio del movimiento armado de 1910 o Revolución mexicana, que marcó el fin del Porfiriato.

A lo largo de la sesión elaborarás una línea de tiempo con los principales hechos y procesos históricos que conocerás. Se te recomienda que tengas cerca tu libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para que puedas elaborar tu propia línea al final de esta sesión.

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente texto, se trata de la famosa entrevista realizada por el periodista James Creelman al entonces presidente de México Porfirio Díaz, publicada el 3 de marzo de 1908 en la revista Pearson´s Magazine, realizada en el Castillo de Chapultepec; la entrevista en español fue reproducida por el periódico El Imparcial.

Presta atención a las respuestas de Porfirio Díaz, pues te ayudarán a comprender su sentir sobre su permanencia en el poder.

Aquí algunos fragmentos:

“Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente —dijo en voz baja—. Puedo con toda sinceridad decir que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único justo principio del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible sólo en pueblos altamente desarrollados".

"Puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento, pero lo que no puedo hacer, es dejar de servir a este país mientras viva" —añadió.

"Aquí en México nos hemos hallado en diferentes condiciones. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas la responsabilidad total del gobierno, habría producido resultados que podían haber desacreditado totalmente la causa del gobierno libre.”

"Sin embargo, a pesar de que yo obtuve el poder principalmente por el ejército, tuvo lugar una elección tan pronto que fue posible y ya entonces mi autoridad emanó del pueblo. He tratado de dejar la presidencia en muchas y muy diversas ocasiones, pero pesa demasiado y he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí.

El hecho de que los valores mexicanos bajaran bruscamente once puntos durante los días que la enfermedad me obligó a recluirme en Cuernavaca, indica la clase de evidencia que me indujo a sobreponerme a mi inclinación personal de retirarme a la vida privada.”

"Hemos preservado la forma republicana y democrática de gobierno. Hemos defendido y guardado intacta la teoría. Sin embargo, hemos también adoptado una política patriarcal en la actual administración de los asuntos de la nación, guiando y restringiendo las tendencias populares, con fe ciega en la idea de que una paz forzosa permitiría la educación, que la industria y el comercio se desarrollarían y fueran todos los elementos de estabilización y unidad entre gente de natural inteligente, afectuoso y dócil.”

"He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado."

Traducción de Mario Julio del Campo.

En la entrevista Porfirio Díaz considera que su labor fue esencial para pacificar al país, pues recibió un país sumergido en una terrible crisis política y económica, Además, afirmaba que eso había quedado atrás y era tiempo de dejar la presidencia a alguien más.

Responde las siguientes preguntas:

¿Por qué supones que Porfirio Díaz declaró que era el momento de que el pueblo mexicano eligiera a sus gobernantes? ¿Por qué crees que Díaz no cumplió con sus palabras?

Recuerda brevemente, a través del análisis de una caricatura de la época, el gran descontento que se gestaba en la sociedad mexicana respecto de la dictadura de Díaz.

La caricatura se titula: “Un monumento”, fue publicada en el diario de oposición al gobierno de Porfirio Díaz llamado El hijo del Ahuizote el 21 de diciembre de 1890; fija tu atención en cada detalle.

SSB