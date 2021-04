López Obrador promete trabajo y dejar de comprar gasolinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los obreros de la Refinería "Francisco I. Madero" de Pemex, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, que se les va contratar directamente por la administración y no por empresas, además les pidió su apoyo para que pronto se dejen de comprar las gasolinas y petrolíferos para el país.

En una plática dentro de las instalaciones petroleras, el mandatario aseguró que busca garantizar oportunidades laborales tanto para los obreros de planta como transitorios en la rehabilitación del centro de refinación ubicado en Ciudad Madero.

A las nueve de la mañana, el mandatario ingresó a las instalaciones industriales por el acceso principal, donde era esperado por ciudadanos y manifestantes que querían darle a conocer diversos temas.

Se sostuvo una reunión y supervisión de los trabajos de mantenimiento de la Refinería que tiene capacidad de procesar hasta 180 mil barriles de crudo a diario.

"Va requerir de modernizar las plantas que tenemos, mantenerlas, invertir y que se garantice el trabajo que es lo que tenemos que hacer con ustedes, con los técnicos, ya no tanto con las empresas, sino más por administración, que directamente se contrate ya sea trabajador de base o transitorio pero que haya trabajo aquí este es el propósito", expuso el presidente de México.

En el recorrido estuvo comparado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y ahí insistió en que la intención de su gobierno es ser autosuficiente en el tema de la producción de gasolinas, diésel y petrolíferos, para evitar la compra de estos insumos a otras empresas.

"Me da mucho gusto, aquí venimos a visitarles porque no vamos a dejar de apoyar para que logremos la autosuficiencia, que ya no compremos la gasolina, no vamos a estar vendiendo crudo y comprando gasolina, vamos a procesar toda la materia prima", enfatizó el mandatario.

"Por eso la rehabilitación de la Refinería, por eso la construcción de la nueva Refinería de dos Bocas y otras cosas más para tener la capacidad de procesar todo el crudo y ya no comprar ni la gasolina, ni el diésel ni los petrolíferos", recalcó en su diálogo con los obreros de las diferentes plantas.

El presidente de México pidió el apoyo de los trabajadores de Pemex de Tamaulipas para lograr todos los objetivos trazados que tiene su gobierno, teniendo una respuesta positiva entre aplausos.

López Obrador salió de la refinería dos horas después en medio de un dispositivo de seguridad, dándose el tiempo para tomarse selfies y saludar a los automovilistas que se acercaban al convoy.

Terminó su gira de trabajo por Tamaulipas al arribar al aeropuerto privado de la ciudad y de ahí abordar un avión comercial que lo lleva a otra parte del país.

Por Carlos Juárez

