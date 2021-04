Protestan en el sur de Mérida debido a los apagones de luz

Desde hace varias semanas, se reportan apagones de energía eléctrica en diversos puntos de Mérida, situación insostenible en una ciudad en la que los termómetros alcanzan los 40 grados. Por tal razón, esta mañana vecinas y vecinos de la colonia San Antonio Xluch bloquearon una de las principales vialidades que conecta con la zona sur para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una solución a este problema.

Señalaron que todas las noches se quedan sin luz, situación desesperante, pues debido a las altas temperaturas que azotan a la capital yucateca no pueden dormir. Lo peor es que el servicio tarda en reestablecerse hasta 36 horas.

“No sé por qué dicen que la CFE trabaja las 24 horas del día los 365 días al año porque no es verdad, no es una empresa de clase mundial, nos dejan esperando mucho tiempo, no nos atienden inmediatamente”, criticó una de las afectadas, Liliaydi Briceño Ciau, quien dijo que desde hace más de 15 días sufren este problema.