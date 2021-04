No debe haber impunidad, afirma Claudia Sheinbaum sobre el caso del diputado Saúl Huerta

En el caso del diputado federal Benjamín Saúl Huerta, quien ha sido denunciado por abuso sexual cometido contra dos menores, no debe haber impunidad, afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina enfatizó que no importa si es diputado, debe ser sancionado y es por ello que se presentará la solicitud de desafuero.

"No debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en éste, ni en ningún caso, pero en particular en éste no debe haber impunidad. Por el informe que nos da la Fiscal que, en todos los casos y en particular en éste he sido muy enfática, no importa si es diputado o si no es diputado, no importa que carácter tenga en términos de servidor público, tiene que ser sancionado su actuación.