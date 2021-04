Mi padre me enseñó a hacer política para servir al prójimo: Felipe Calderón

A tres días del estreno en televisión del programa "Me lo dijo Adela" a través de la señal de El Heraldo Televisión, este programa ha estado engalanado por diversos invitados especiales, y ahora tocó el turno del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Fue precisamente durante esta conversación que la periodista y el político recordaron la relación de Calderón Hinojosa con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, misma en la que se mencionó que el expresidente y el actual líder de la 4T nunca fueron amigos, pero el trato era cordial, hasta 2006 se encontraron frente a frente competiendo por la presidencia, y desde entonces, las diferencias políticas e ideológicas han ido en aumento.

A pesar de este complejo panorama, el nombre del expresidente es mencionado en reiteradas ocasiones en la conferencia mañanera de AMLO, fue el pasado 23 de marzo que el actual presidente recordó la gestión de Caderón Hinojosa.

Es un especie del saludo matinal, nunca había escuchado tanto mi nombre y me siento bien que me recuerde, pero me preocupa como mexicano tener un presidente con tantas obsesiones", destacó.