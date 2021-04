Libertad, por encima de reglas: AMLO

Ante la medida cautelar del Instituto Nacional Electoral para que respete la veda electoral, limitando los temas de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que es su derecho de manifestación.

“Es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. (Si) no, imagínense, sería un golpe de Estado técnico”, consideró el mandatario, quien instruyó bajar de las redes sociales y de la página de internet la mañanera del pasado viernes, como se lo pidió el INE.

El Presidente explicó que lo que más les molesta a los del “partido conservador” es que se informe desde la mañanera, por lo que el objetivo es cercarlo para que la agenda pública se concentre en las elecciones.

Entonces, añadió el mandatario, si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor: un retroceso. Ojalá y no saquen esos afanes autoritarios, dictatoriales y mejor vamos al debate.

También pidió ayuda a los asistentes a la conferencia de prensa para que no le pregunten cosas “comprometedoras”, porque “si ustedes me preguntan, pues les tengo que contestar; si no, van a decir: ‘¿Y para qué las mañaneras?’”.

Adelantó que se va a procurar no abordar temas partidistas ni logros para atender las recomendaciones del INE, pero aclaró que seguirá hablando de democracia y participación ciudadana.

“Sí aí la democracia, sí a que se participe, que no haya fraude electoral; que haya elecciones limpias y libres, sí a que no intervenga el gobierno, que no se utilice presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, sí que haya condiciones de igualdad para todos… sin inclinar la balanza o mostrar preferencia por por algún partido”, explicó.

Para el Presidente, la mayor preocupación de sus adversarios es poder tener el control del presupuesto, por ello quiere que su gobierno no tenga la mayoría de la Cámara de Diputados, desde donde se reparten los recursos públicos.

Por Francisco Nieto

maaz