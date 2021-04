Por pandemia, Miguel Barbosa cancela festejos del aniversario de la Batalla de Puebla

Durante su conferencia de prensa el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó este martes 13 de abril que no existen las condiciones para llevar a cabo los festejos masivos para conmemorar la Batalla del 5 de mayo, por lo tanto sólo se realizará una Ceremonia Cívica.

“Respecto a los eventos especiales con motivo del 5 de Mayo, no habrá, será la Ceremonia Cívica correspondiente pero un evento masivo no ocurrirá, no hay condiciones en Puebla, ni el país para llevar a cabo estos eventos”, señaló el mandatario estatal.

A principios del pasado mes de marzo Barbosa Huerta, indicó que su administración estaba evaluando las condiciones para la celebración del desfile y las demás actividades relacionadas con esta importante efeméride de la cual se conmemora este año el 159 aniversario.

Sin embargo, ante el contexto por la pandemia del COVID-19 el mandatario señaló que la medida de cancelar los festejos por segundo año consecutivo va en consideración a las proyecciones de la Secretaría de Salud de Puebla, ya que para esos días se prevén los resultados de la tercera ola de COVID-19, derivados del periodo de vacaciones de Semana Santa.

Cabe recordar que el gobernador ya había anunciado anteriormente la cancelación de la Feria de Puebla, la cual se llevaría a cabo en mayo, el argumento fue un repunte de contagios.

Panorama de contagios

En cuanto el reporte de contagios por COVID-19, la Secretaría de Salud de la entidad indicó esta mañana que “se confirmaron 48 nuevos casos; mientras que las defunciones fueron en total 12 en las últimas 72 horas, con lo que las personas hospitalizadas suman 566 y de ellas, 90 requieren ventilación mecánica asistida”.

La dependencia también informó que continúa el proceso de inmunización al personal por la salud, por lo que la vacuna está asegurada para todos los trabajadores del sector, misma que será aplicada de manera paulatina, atendiendo los procesos y lineamientos que marca la Federación.

pgh