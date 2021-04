Mario Delgado asegura que impugnarán el "atraco" del INE sobre candidatura de Salgado Macedonio

Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, aseguró que se impugnará la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre Félix Salgado Macedonio: lo dejó sin candidatura por la gubernatura del estado de Guerrero. Calificó el acto como un atraco.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado federal dijo que "no van a poder evitar la transformación, porque no les asiste la razón ni el derecho. No les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche, por la vía legal, pacífica y popular".

En una serie de mensajes en la red social, conocidos como hilos, Mario Delgado dijo que esto es una farsa, pero que el pueblo de México ya despertó y no permitirá ningún retroceso autoritario en la 4T.

"Compañeras y compañeros, militantes y simpatizantes: son momentos definitivos para nuestra patria, vamos a demostrar que somos la generación que entendimos el deseo de cambio del pueblo de México y estuvimos a la altura de consumar la #CuartaTransformación", escribió el político.

Noticias Relacionadas INE ratifica cancelar registro de Félix Salgado Macedonio

No van a poder evitar la transformación, porque no les asiste la razón ni el derecho. No les asiste la razón histórica.



Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche.



Por la vía legal, pacífica y popular. #DefendamosLaEsperanza — Mario Delgado (@mario_delgado) April 14, 2021

¿Qué dijo Félix Salgado Macedonio?

Salgado Macedonio se limitó a comentar que con el proceso de impugnación se le regresará la candidatura, pues la decisión fue arbitraria.

El INE confirmó la pérdida de la candidatura de Salgado Macedonio por no haber presentado el informe de gastos de precampaña. Lorenzo Córdova, presidente Consejero del órgano, afirmó que no es un tema político, sino estrictamente jurídico y aseguró que a los consejeros electorales "nadie los va a amedrentar con amenazas directas".

lhp