Senado avala reforma que abre la puerta a ataques a jueces y magistrados

En comisiones, el Senado avaló por mayoría (Morena, PRI, PRD y PES) la iniciativa presidencial para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que para algunos senadores abre la puerta a ataques directos a jueces y magistrados, ya que se aprobaron de último momentos cambios al procedimiento de responsabilidad administrativa.

De último minuto y sin el consenso de otras bancadas como Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, las comisiones incluyeron una adenda en la que modifican el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la investigación hasta el cumplimiento y ejecución de la sanción.

Según el documento cuya copia tiene El Heraldo de México, las investigaciones al interior del Poder Judicial (incluidos jueces y magistrados) podrán iniciar como consecuencia quejas presentadas por particulares o por autoridades, pertenecientes o no al Poder Judicial de la Federación.

“Los procedimientos de auditoría, vigilancia o supervisión interna, incluidas en este concepto enunciativamente las visitas ordinarias y extraordinarias, el seguimiento a la evolución en la situación patrimonial y las visitas de inspección y auditorías en sentido estricto. En el caso específico de las visitas extraordinarias, los Acuerdos Generales deberán circunscribir su procedencia a casos donde existan indicios sobre posibles casos graves en el ámbito disciplinario”, indica el documento.

Para el senador Juan Zepeda (MC) eso significa que se abre la puerta a ataques directo a los jueces y magistrados, como en el caso de los señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador con la reforma eléctrica.

“Hablándonos, como decimos las netas, los cambios que nos plantean en las comisiones parece un ataque directo a los jueces. Abordan la confidencialidad del procedimiento, es importante que este se respete porque si no seguiremos viendo ataques y denostaciones a jueces y magistrados como ha ocurrido recientemente frente a la actuación de los jueces que frenaron la reforma eléctrica.

“Cambios propuestos sobre responsabilidades administrativas y que están contemplados en la ley de la materia, no se entienden cómo se quieren dobletear estos señalamientos, estos cambios no pueden ser aprobados sin el diálogo con la Corte, que no es un solo ministro, no es sólo el ministro presidente, sino se deben llevar a cabo acuerdos donde se escuche a todos”, dijo.

En caso de las indagatorias al interior del Poder Judicial, corresponderá a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal o de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pronunciarse sobre la admisibilidad de la queja, a partir de la propuesta que formule el órgano que los Acuerdos Generales definan para tal efecto.

Por Misael Zavala

