Monreal lanza llamado a la prudencia a Salgado Macedonio

Luego de que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio amagó con hallar e ir a las casas de consejeros del INE que votaron para cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero, el líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal pidió al guerrerense actuar con prudencia y agotar las instancias jurídicas.

En conferencia de prensa, Monreal afirmó que no está de acuerdo con las declaraciones de Salgado Macedonio y calificó su reacción como natural de un hombre lastimado por la decisión de un órgano electoral que intenta complicar su derecho a participar políticamente.

“No estoy de acuerdo concretamente, creo que todos los servidores públicos merecen respeto, hay formas de combatir sus decisiones, de forma institucional. Yo soy de la forma antigua, de agotar la instancia jurídica, jurisdiccional, debemos actuar con prudencia. Hago un llamado a la prudencia y consideración y restaurar el diálogo, me parece que hubo un exceso a la sanción aplicada a los dos candidatos a gobernadores, y esas son las reacciones”, dijo.

Aseguró que Félix Salgado “ya está grandecito” y no le pedirá personalmente que se retracte porque no es “pilmama de nadie”.

“Soy amigo de Félix Salgado y le deseo suerte y que todo se resuelva conforme a la ley, con tolerancia, prudencia y todo lo que haga falta al país”, sostuvo.

En un mitin en el plantón frente a las instalaciones del INE, Salgado Macedonio subió de tono su discurso contra los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que cancelaron su candidatura al gobierno de Guerrero.

"Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Códova. Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¡Cabroncito! No vamos a permitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría", externó el morenista.

