Vacuna contra el Covid-19 para otros médicos ya está programada: Claudia Sheinbaum

La aplicación de la vacuna contra Sars-Cov-2 a otros médicos que no están en la primera línea, está planteada en el Programa Nacional de Vacunación, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Hace poco salió publicado ya los siguientes pasos del Programa Nacional de Vacunación y con gusto se los compartimos, porque ahí viene también de otros médicos que no están en la primera línea de COVID que tienen también su programación”, indicó este domingo.

Reconoció que hay muchos médicos de instituciones públicas que aún no reciben la vacuna por lo que apoyan para que todos los habitantes reciban el biológico lo más pronto posible.

Comentó que todos tienen que ser inmunizados pero hay que esperar el momento que les corresponda.

“A mí todavía no me corresponde ser vacunada, me tocará cuando sea el periodo de 50 a 59 años –que esperemos que sea así–; el Presidente el otro día planteó que este grupo de edad tocaría probablemente en mayo, entonces me corresponde esperarme a mayo; y estoy segura que están planteando en el Programa Nacional de Vacunación la posibilidad de que estos médicos también se vacunen”, dijo.

Señaló que la determinación del Programa Nacional de Vacunación de a quién y cómo se vacuna tiene que ver con disminución del número de personas que, lamentablemente, fallecen por COVID, por lo que es una decisión que se sustenta en esta orientación y este objetivo.

Por Jorge Almaquio García Chagoya

