Niña de 12 años logra que personas mayores sean vacunados en Coahuila; esta es la historia

Gracias a Camila Ortiz, una niña de 12 años, las personas mayores pertenecientes a la comunidad de Albia, en Coahuila, pudieron vacunarse. De acuerdo con un reportaje de Televisa, la menor fue quien registró a los adultos en el portal de vacunación.

Camila decidió inscribir a las personas mayores de 60 años de su comunidad para que recibieran la vacuna debido a que la gran parte de la población tiene escasos recursos, por lo que no tienen posibilidad de acceder al registro en línea para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“No tienen muchos recursos, no tienen en qué trasladarse, no tienen dinero; tampoco tienen quién los registre, entonces fue ahí cuando se me ocurrió”, dijo la niña.